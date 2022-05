A principios de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de covid-19 en Colombia, unas semanas después el confinamiento fue necesario, sin saber que serían meses atípicos que pondrían a prueba la resiliencia individual y por primera vez, colectiva.



La incertidumbre fue global y la búsqueda por una vacuna fue insaciable, incluso actualmente la inmunidad es de corto plazo y la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene el estatus de pandemia y una emergencia sanitaria que abarca todo el planeta.



Algunos países de la región como Brasil, México y Argentina se involucraron en la cadena de producción de lotes de vacunas, especialmente en la parte final de llenado con vacunas como la Sputnik de origen ruso.



A pesar de la capacidad de elaboración de ciertas fases de la vacuna en la región, es necesario ampliar las posibilidades de producción. Esto con el fin de garantizar el acceso a vacunas de aproximadamente 667 millones de personas que habitan en Latinoamérica.



En el caso de Colombia, la primera dosis de la vacuna fue aplicada el 17 de febrero de 2021 y al poco tiempo el gobierno hizo un llamado para avanzar hacia la producción de vacunas, con el fin de desarrollar las capacidades necesarias para afrontar futuras pandemias.



En este proceso se invitaron a empresas nacionales que lamentablemente, no confirmaron su participación en la iniciativa propuesta. Por su parte la Alcaldía de Bogotá ofreció la ciudad para la instalación de una planta de producción de vacunas a diversos laboratorios extranjeros, pero a la fecha aún no hay un acuerdo oficial al respecto.



Hace más de 20 años que el país no produce vacunas y aunque el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) contempla 21 vacunas que protegen contra 26 enfermedades, ninguna se produce localmente.



Cabe destacar que la última vez que se hicieron vacunas en Colombia fue en 1998, pero tras el cambio de las normas internacionales que instaban a hacer adecuaciones a las plantas de producción de vacunas, se optó por la importación en lugar de la inversión para realizar las mejoras.



Es así como el país tiene un largo camino para recuperar la producción local de vacunas y biológicos, procesos que toman años de trabajo. Si bien el contexto de la pandemia visibilizó la importancia de la producción local y la necesidad de procurar la autonomía sanitaria para el país, es propicio que se genere un ambiente que garantice este tipo de desarrollo teniendo en cuenta aspectos como: la formación del capital humano, mejoras regulatorias para la optimización de procesos, acceso oportuno a insumos y equipos, entre otros.



Entendiendo la necesidad que existe en el país de tener independencia para enfrentar futuras pandemias, teniendo como prioridad el cuidado de la vida, nació en junio de 2021 VaxThera, una empresa de SURA, que permitirá la producción, importación y comercialización de vacunas y biológicos en Colombia y la región. Un paso hacia adelante para recuperar la producción farmacéutica para aumentar el acceso a vacunas y biológicos a los colombianos.

En junio de 2021 nació VaxThera, una empresa de SURA, que permitirá la producción, importación y comercialización de vacunas y biológicos en Colombia y la región. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

La autonomía de vacunas en Colombia permitirá establecer una distribución prioritaria, eficaz y eficiente, aportando en gran medida el acceso a la salud pública y a la reconstrucción económica, teniendo en cuenta la activación de empleos, así como generación de recursos por la exportación de biológicos y la disminución de los costes a quienes la distribuyan.



Con la intención de resolver un reto de país, el proyecto le apunta a recuperar la industria nacional farmacéutica trabajando con capacidades propias, redes colaborativas con tecnología de vanguardia y expertos nacionales e internacionales que fortalecerán la transferencia de conocimiento, creando capacitaciones en biotecnología y buscando opciones para repatriar a científicos colombianos que puedan llegar a poner al servicio del país su conocimiento, como es el caso del mismo Jorge Emilio Osorio actual presidente de la compañía, quien es un científico colombiano que ha estado al frente del desarrollo de vacunas contra chikunguña, gripa, rabia, peste entre otras enfermedades infecciosas emergentes desde hace más de 30 años, Osorio, también es desempeña como profesor titular en el Departamento de Ciencias Patobiológicas de la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos y cuenta con 32 patentes y más de 150 publicaciones científicas en revistas internacionales.



El propósito es contribuir al desarrollo de biotecnología, así como de habilidades especializadas y talento humano, buscando que Colombia se convierta en un jugador de peso en investigación, desarrollo e innovación, que se traduzcan en mejoras tecnológicas y biológicas al servicio de la salud de los colombianos y los latinoamericanos.



VaxThera se encuentra trabajando en una vacuna contra el covid -19, la cual contempla las modificaciones genéticas que han aparecido en las variantes de preocupación reportadas del Sars-CoV-2.



Esta vacuna tiene como propósito lograr un periodo de inmunidad mayor a las tecnologías actuales, así como la eficacia frente a las diferentes variantes del covid-19. Tiene entonces la meta de ser una vacuna universal que pueda ser aplicada como refuerzo anual. UNIVAX es una vacuna de vector viral que utiliza el virus de la vaccinia, el cual fue usado para erradicar la viruela.



La compañía, además, trabajará en el diseño, investigación y desarrollo de vacunas como el dengue, chikunguña, fiebre amarilla, influenza y Zika y a su vez, desarrollará terapias basadas en biológicos. VaxThera será entonces un aporte para avanzar hacia la autonomía sanitaria de Colombia, así como un dinamizador de la economía nacional.



En paralelo al desarrollo de la vacuna se está avanzando en la construcción de la planta, que se espera entre en operación a finales de 2023. El área de la planta será de 35.000 metros cuadrados y estará ubicada en Rionegro, Antioquia.

La compañía, además, trabajará en el diseño, investigación y desarrollo de vacunas como el dengue, chikunguña, fiebre amarilla, influenza y Zika. Foto: JACK GUEZ / AFP

Durante la primera fase de construcción se priorizarán los espacios de formulación y Fill-and-Finish, formulaciones líquidas y subcomponentes. De igual forma, el centro de almacenamiento y bodega, laboratorio de control y aseguramiento de calidad, laboratorio de potencia y toxicidad, edificio de servicios técnicos, edificio de servicios a empleados, usuario operador, seguridad y administrativo, donde se estima producir 100 millones de dosis al año.



Para la fase dos, se construirá la segunda línea para la formulación y Fill-and-Finish, productos liofilizados, jeringas pre-llenadas y viales; así como bloques productivos con múltiples tecnologías de producción; estimando una producción entre 200 - 250 millones de dosis al año.



La construcción de cada fase estará respaldada por consideraciones éticas, ambientales, gestión responsable de los residuos y otras prácticas a favor del cuidado del entorno. Con esta construcción, se generarán más de 500 empleos y promoverá las habilidades especializadas y el talento humano que hay en el país.



Este desarrollo se convierte en la punta de lanza para avanzar hacia la autonomía sanitaria del país, que además pueda ser referente en la región. La pandemia nos ha afectado a todos de diferentes formas, pero también nos ha ayudado a adaptarnos y aprovechar las oportunidades para continuar en la senda de la recuperación económica mientras seguimos fortaleciendo nuestras capacidades en aras de garantizar la salud y el bienestar de todos los colombianos.



En esta nueva etapa en la que el país se pone a la vanguardia de las vacunas contra el covid-19, tendremos que afrontar múltiples retos para alcanzar un ambiente que propicie más desarrollos como de este tipo, que creen un ecosistema para la innovación, la ciencia y la tecnología, siendo esta una deuda histórica del país. Esto implica que las reglas de juego para este mercado garanticen transparencia en la competencia con el fin de que la producción nacional pueda tener un espacio relevante que le permita adelantar los desarrollos e innovar en el sector.



Si bien, las vacunas han tomado nuevamente importancia tras el impacto de la pandemia por el covid-19, no se puede desconocer que la inmunización ha mejorado la calidad de vida y disminuido los índices de mortalidad en la sociedad.



Se puede decir que, el desarrollo de vacunas es uno de más grandes avances de la ciencia, a lo largo de la historia ha demostrado su efectividad en la reducción de enfermedades como el sarampión, la viruela, fiebre amarilla o el dengue y siendo una solución a los padecimientos epidemiológicos que han afectado a la sociedad, evitando hasta tres millones de muertes al año.

Acerca de VaxThera

VaxThera es una empresa colombiana centrada en ciencia, dedicada a la investigación y el desarrollo de biológicos para el mundo.



La Compañía busca generar independencia sanitaria a partir de la investigación, el desarrollo y la innovación en materia de biotecnología y salud. VaxThera nace gracias a la articulación de SURA e investigadores mundialmente reconocidos en el campo de biotecnología y la salud humana. La Compañía está liderada por un equipo humano con más de 30 años de experiencia en la investigación y desarrollo de biológicos.





