Vacuna de Sinovac es segura y eficaz, dicen expertos de la OMS

Los expertos en vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijeron este miércoles que un análisis provisional de los datos de los ensayos clínicos de dos fármacos chinos anticovid, de las empresas Sinovac y Sinopharm, demostraron “seguridad y buena eficacia”, pero que faltaba información en algunas poblaciones.

“Las vacunas demostraron seguridad y buena eficacia contra el covid-19 cuando la enfermedad presenta síntomas, pero faltan datos (...) sobre los ancianos y personas con otras enfermedades”, indicó el Grupo de Expertos para Asesoramiento Estratégico (SAGE) sobre vacunas de la OMS.



Y, una vez que se presenten, se necesitarán estudios de eficacia y de seguridad sobre estas dos vacunas “para evaluar sus efectos” en estos grupos, precisaron.



El grupo de expertos de la OMS que estudia las vacunas contra el covid-19 se reunió del 22 al 25 de marzo y está terminando su análisis de las desarrolladas en China por las firmas Sinovac y Sinopharm, y en los próximos días podría confirmar si autoriza o no su uso de emergencia.



El mexicano Alejandro Cravioto, presidente del SAGE, que emite recomendaciones sobre el uso de vacunas anticovid a la OMS, señaló que las dos vacunas están en “proceso final de análisis” y podrían pronto ser incluidas en la lista de uso de emergencia del organismo. La homologación de la OMS en el marco de un procedimiento de emergencia permite a los países acelerar sus propios procesos de aprobación reglamentaria para importar y administrar la vacuna.



Cabe recordar que el 31 de diciembre del 2020, la OMS concedió su primera homologación de urgencia a la vacuna de Pfizer/BioNTech, a la que siguieron los inyectables de AstraZeneca y de Johnson&Johnson.



“Las informaciones que las dos compañías han compartido públicamente la semana pasada en la última reunión de SAGE indican claramente que las vacunas tienen niveles de eficacia compatibles con los requisitos de la OMS”, subrayó el experto en rueda de prensa.



Cravioto puntualizó que muchos países ya están usando estas vacunas, dado que la lista de emergencia de la OMS principalmente se dirige a países que no tienen organismos reguladores del sector farmacéutico.



De hecho, la de Sinovac es la vacuna más usada en Colombia hasta el momento. 2’472.964 de las 3’435,834 dosis que han llegado al país, es decir el 71,97 por ciento, son de esta firma.



Aunque el presidente de SAGE no señaló cuándo podría llegar la aprobación, la lista de vacunas contra el covid-19 estudiadas por la OMS indica que la decisión podría hacerse pública en los primeros días de abril, también en el caso de la fabricada por la estadounidense Moderna.



Otra vacuna, la Sputnik V del laboratorio ruso Gamaleya, también se encuentra en fase de estudio de los expertos de SAGE, aunque éstos han solicitado a Rusia más datos antes de poder emitir su recomendación.



La inclusión de vacunas en la lista de la OMS es importante también porque las autorizadas por el organismo internacional pueden entonces formar parte del programa COVAX de distribución de dosis a países en desarrollo. Por ahora, la mayor parte de los más de 30 millones de vacunas que ha distribuido la OMS mediante este programa son fabricadas por AstraZeneca en India y Corea del Sur.

