El revés de CureVac, vacuna que no logró protección del 50 por ciento

El proyecto de vacuna contra el covid-19 del laboratorio alemán CureVac sufrió un golpe este jueves, horas después de anunciarse una eficacia de prevención por debajo del 50 por ciento para este inmunizante del cual la Unión Europea había reservado 405 millones de dosis.

Y si bien está basada en la tecnología de ARN Mensajero, la misma utilizada por los laboratorios Pfizer y Moderna, que llegan a un 95 por ciento de eficiencia, CureVac informó el miércoles que su proyecto de vacuna era eficaz en un 47 por ciento, según un análisis intermedio de un ensayo clínico a gran escala, y no cumplía por ahora los criterios exigidos.



La eficacia fue evaluada en 134 casos de pacientes que habían contraído el covid-19 y otros 80 casos todavía estaban pendientes del análisis, para unos resultados completos de aquí a dos o tres semanas. De 124 casos secuenciados, sólo uno procedía de la cepa original del Sars-CoV-2, indicó la compañía.

“La eficacia final todavía puede cambiar”, señaló el director ejecutivo del laboratorio, Franz Werner Haas, citado en un comunicado, y para quien la aparición de variantes ha sido uno de los obstáculos en el desarrollo.



“Esperábamos resultados más sólidos en el análisis intermedio, pero constatamos que es difícil obtener una eficacia elevada con esta gama de variantes sin precedentes”, añade.



“Con la baja eficacia que se espera, incluso si mejora ligeramente en la evaluación final, la vacuna de CureVac no podrá utilizarse en Alemania”, advirtió Karl Lauterbach, experto en cuestiones sanitarias en el Partido Socialdemócrata, interrogado por el diario Rheinische Post.



El impacto fue duro para el laboratorio, cuyas acciones, cotizadas en Nueva York, perdían el jueves más del 43 por ciento en la plataforma bursátil alternativa Tradegate.

Cabe recordar que la firma fue una de las primeras que se lanzó en la carrera de las vacunas y hasta hace poco pensaba sacar al mercado un fármaco eficaz en mayo o en junio de este año. Si la eficacia final no mejora, una comercialización parece improbable, según los expertos.



El responsable de la estrategia de vacunación en la Agencia Europea de Medicamentos, Marco Cavaleri, pidió prudencia aunque el fármaco no alcance el 50 por ciento de eficacia mínima requerido. “Esto no significa que no estudiaremos el conjunto de los datos. Examináramos las ventajas y riesgos demostrados por la vacuna” para tomar una decisión sobre su aprobación.



Haas aseguró que seguirán trabajando con la vacuna hasta tener “una evaluación definitiva” y dejó entender que su fármaco podría actuar como refuerzo para personas que ya hayan recibido las dos dosis de otras vacunas.



En este momento CureVac está desarrollando la fase final de sus ensayos clínicos con unos 40.000 voluntarios en Europa y América Latina, incluida Colombia.

Análisis en la EMA

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) confirmó este jueves que mantiene la vacuna alemana CureVac bajo revisión continua y analizará “los datos del ensayo clínico” completos antes de tomar una decisión sobre la concesión de la licencia europea.



El director adjunto de la EMA, Noel Wathion, subrayó en una rueda de prensa que los datos de eficacia anunciados por CureVac “serán evaluados en el contexto de la revisión continua, y una vez se haya realizado el análisis final y se haya enviado el conjunto de datos completo”. A partir de ahí, añadió, “la agencia podrá definir los siguientes pasos, incluida la claridad sobre el calendario de revisión” de la vacuna y el posible respaldo de una licencia condicional.



“Es un poco pronto para decir algo, necesitamos recopilar todos los datos finales del ensayo clínico y tener un buen análisis del resultado en diferentes regiones, grupos de edad y según las diferentes variantes que están circulando”, agregó Marco Cavaleri, el jefe de Estrategia de Vacunación en la EMA.



Además de CureVac, el comité de medicamentos de uso humano (CHMP) está analizando los datos disponibles de otras tres vacunas -Novavax, Sinovac y Sputnik V-, pero todavía no hay un calendario definido para concederles o no una autorización de uso en la Unión Europea y la revisión “continuará hasta que la EMA tenga pruebas suficientes” para respaldar una licencia.



La agencia europea subrayó que las vacunas autorizadas en la actualidad en la UE -Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Janssen- “parecen proteger contra todas las cepas dominantes en la UE”, aunque la EMA “se mantendrá muy alerta” a posibles variantes que reduzcan la eficacia de los preparados disponibles.

AFP y EFE

