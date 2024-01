‘Hemos buscado por todo lado’: Pediatra cuenta que no consigue vacuna para su bebé

Este martes se conoció una grave denuncia del representante Andrés Forero que alerta que el Gobierno habría dejado vencer más de un millón de dosis de vacunas pediátricas para covid-19. De acuerdo con el congresista, una mala gestión del Ministerio de Salud llevó a que de las 1’201.900 dosis de Spikevax que llegaron al país para aplicarse en mayores de seis meses solo se lograran aplicar 121.484, y el resto se vencieran en noviembre del año pasado.



El costo de cada vacuna fue de 16,75 dólares, por lo que al restar 121.484 vacunas aplicadas de las 1.201.900 que llegaron se tiene que se perdieron 18 millones de dólares. En ese sentido, explica Forero, que “asumiendo una tasa de cambio de $3.900 por dólar, eso implica una cifra de $70.000 millones de pesos”.

Respuesta por parte del Ministerio de Salud al derecho de petición del representante Andrés Forero donde se señala la cantidad de dosis aplicadas. Foto: Andrés Forero

“Esto demuestra que aunque la corrupción es moralmente peor, la incompetencia puede hacer tanto o más daño. Por ineptitud el gobierno de la “salud preventiva” dejó perder $70.000 MM en vacunas para niños, poniendo en riesgo vidas humanas. Y así quieren manejar todo el sistema…”, aseguró el congresista.

Muy grave.@GA_Jaramillo y su equipo son responsables del vencimiento de 1.080.416 vacunas pediátricas del laboratorio Moderna.



La incompetencia y desidia que se tomó @MinSaludCol le costaron al país $70.000 MM y puso en riesgo la vida de niños.



‘Hemos buscado por todo lado’: pediatra sobre vacunas covid para niños



EL TIEMPO conoció el caso de una pediatra colombiana quien desde el año pasado (cuando se vencieron los biológicos disponibles) está a la búsqueda de la vacuna para covid-19 pediátrica para su hija, quien en noviembre de 2023, cuando cumplió sus 18 meses recibió casi todo el esquema completo de vacunas, pero no el de covid.

Desde entonces, la médico y especialista en nutrición clínica pediátrica, Leonor Medina, ha buscado infructuosamente “por todo lado” la vacuna. “Empecé a preguntar y siempre me decían ‘no hay, no están disponibles’. Me dicen que están agotadas desde mitad de diciembre. La he buscado por todo lado, hemos ido a preguntar en varios centros”, señala Medina.

Para la experta, quien conoce de primera mano los riesgos de no aplicar las vacunas a su bebé, su mayor preocupación surge porque este año tiene pensado que su hija ingrese al jardín, donde podría verse expuesta a virus y su sistema inmunológico no tendría el refuerzo necesario para enfrentarlos.

“Me preocupa porque el covid está en aumento y mi bebé va a entrar a jardín ahora el primero de febrero y claramente quería que entrara con la protección para covid y no ha sido posible. Uno sabe los riesgos porque cada vez se ven más niños hospitalizados por covid, niños graves y ventilados, y eso es el miedo que le da a uno. Uno sabe que la protección de la vacuna ha funcionado, es real y los protege no de que no les dé covid, porque a uno le va a dar covid, sino de que no tenga desenlaces graves. Eso es lo que le preocupa a uno realmente, porque gripas va a tener muchas estando en el jardín, pero las vacunas son para que si le dan no termine en complicaciones mayores”, resalta la experta.

En el caso de los niños, el cumplimiento del esquema de vacunas es esencial para su protección de virus. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Medina asegura que con sus pacientes también se ha encontrado casos de niños que no han logrado obtener las dosis o que pudieron aplicarle la primera, pero no han conseguido la segunda dosis recomendada.

En ese sentido, la pediatra, quien también es miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría, hizo un llamado a las Secretarías de Salud a brindar mayor información sobre la disponibilidad de vacunas para poder facilitar el acceso de quienes hoy están a la búsqueda de estos biológicos para la protección de sus niños.

