“Los esquemas completos y los refuerzos de las vacunas que se aplican en Colombia, protegen contra la enfermedad grave y la muerte por covid-19” , dice Leonardo Arregocés, director de medicamentos del Ministerio de Salud, que sustenta esta aseveración a partir de la evidencia práctica que se desprende de la evolución de la pandemia en el país.



Arregocés explica que estos biológicos no blindan a las personas contra la infección, pero sí las protegen de desenlaces severos que es lo que se pretende evitar.



“Existen estudios que analizan las respuestas y los niveles de anticuerpos frente a las variantes de preocupación como ómicron y aunque pueden sugerir que ofrecen menor protección, éstos desconocen que la inmunidad dentro del organismo está conformada por complejos elementos que incluyen defensas celulares, que han demostrado permanece en el tiempo”, insiste el funcionario al referirse a algunas investigaciones que, en los últimos días, se han dado a conocer.



En otras palabras, Arregocés remarca la necesidad de continuar con la vacunación para completar esquemas y aplicar los refuerzos, sobre todo en mayores de 50 años “porque está demostrado, al tenor de las cifras de casos graves y muertes, que las vacunas protegen de manera efectiva y en un marco de seguridad”.



Por otro lado, Carlos Arturo Álvarez, infectólogo y coordinador nacional de estudios sobre el covid-19, delegado para Colombia por la OMS, reafirma lo dicho por Arregocés al decir que, aunque todas las vacunas han demostrado perder un poco de su rendimiento frente a las nuevas variantes, en esencia garantizan que menos personas vayan a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) o fallezcan, por lo que insta a la población a inmunizarse y dejar de lado algunas informaciones que no tienen la suficiente evidencia para sugerir que algunos biológicos deban retirarse del Plan Nacional de Vacunacióin (PNV).



En el mismo sentido, Álvarez asegura que lo dicho por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) sobre la potencialidad de que la vacuna de Johnson & Johnson pueda inducir la producción de coágulos en algunas personas con alteraciones en las plaquetas, ratifica lo que se ha dicho desde hace algunos meses sobre que esta posibilidad se puede presentar en una proporción mínima dentro del universo de los vacunados, por lo que hay que tener en cuenta esta situación no es una razón de peso para limitar la aplicación de esta vacuna. Ahora bien, no se debe dejar de lado que algunas personas que puedan tener problemas plaquetarios soliciten un concepto de su médico al momento de inmunizarse.



Las anteriores opiniones tienen fundamento en un estudio que aún no ha sido avalado por pares, dado a conocer a través de las redes sociales, en el cual se dice que investigadores de la Universidad de Washington (UW), en conjunto con la farmacéutica suiza Humabs Biomed, infieren que las vacunas de Sinopharm, de origen chino, Sputnik V (que es rusa) y Johnson & Johnson, ofrecerían poca o ninguna protección contra la variante ómicron. También se menciona la ratificación de la FDA de que la vacuna de Janssen podría generar trombos en algunas personas con un síndrome raro de origen plaquetario.



Con base en lo anterior, el salubrista Pedro León Cifuentes menciona que la necesidad actual, por el momento que atraviesa la pandemia, es insistir en la vacunación.

