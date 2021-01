Aunque ya llegan las vacunas, hay demoras normativas: MinSalud

El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, dijo que Colombia se encuentra entre los primeros países en la lista del mecanismo Covax, lo cual garantiza que las vacunas para prevenir el covid-19 llegarán a partir de las primera semana del febrero al país.

De hecho, el ministro insistió que Colombia está dentro de los 14 países del continente americano que recibirán estos biológicos y que en los próximos días se realizará una reunión con el Fondo Rotatorio de la OPS que es la entidad que va a distribuir las vacunas Covax en el continente con el fin de precisar cantidades y fechas dentro de la semana que plantearon para la entrega.



De igual forma, el ministro explicó que aparte de las vacunas que llegarán al país con esta estrategia de compra colectiva, también se han realizado acuerdos bilaterales con Pfizer y que en los próximos días terminarán de precisarse las condiciones de entrega teniendo en cuenta que la farmacéutica ha dicho que entregará los biológicos también en febrero y en el primer trimestre del año.

Hay que aclarar, según el ministro, que aun no se tienen fechas exactas porque todo esto depende, por un lado, de lo que determine Covax, y por otro, de la capacidad de Pfizer dado que ellos han tenido retrasos en la entrega de vacunas en varios países.

Sin embargo, agrega Ruiz, ellos han mantenido los meses y las cantidades de entrega para el país.

Cada país ha llevado su negociación. Las consideraciones del sistema jurídico de cada país son diferentes (...) en Colombia terminaron siendo determinantes para cerrar las negociaciones FACEBOOK

Respecto a los tiempos del Plan y la comparación con otros países, el ministro enfatizó que Reino Unido y Estados Unidos, países con mayor número de vacunas aplicadas, y los países de Latinoamérica que no superan las 50.000 personas vacunadas, no han podido reducir su tasa de mortalidad, por lo cual en este momento no hay una relación entre la reducción de esta y el proceso de vacunación, que seguramente se tendrá “cuando los números de personas vacunadas sean altos”.

“Cada país ha llevado su negociación. Las consideraciones del sistema jurídico de cada país son diferentes, pero es claro que hay países de Sudamérica que no han concretado una negociación con Pfizer y esto tiene que ver con las dificultades y situaciones complejas que se encuentran en la estructura jurídica del derecho, como sucedió en Colombia, que terminan siendo determinantes para cerrar las negociaciones”, aseveró.



El primer envío de Covax, manifestó, será distribuido entre aquellos primeros países elegibles, listado en el cual está Colombia. “Números con los que arrancaremos y que irán creciendo a lo largo del primer semestre”, dijo.



De hecho, frente a lo que dice el ministro, vale la pena aclarar que el país tuvo que adaptar su normativa para poder cumplir con estos procesos dado que inicialmente se tuvo que definir a partir de una consulta con el Consejo de Estado la fuente y el manejo de los recursos para la inmunización, dado que de acuerdo con la Ley Estatutaria de Salud los dineros destinados específicamente al Sistema de Salud no podían utilizarse para adquirir productos en etapa de experimentación.

También hubo necesidad de hacer adaptaciones regulatorias para que el Invima aprobara por primera vez las vacunas para uso en la emergencia.

UNIDAD DE SALUD

