Exclusivo: Colombia trabaja en 'carné electrónico' para vacunados

Colombia trabaja en nuevos mecanismos que le permitan incentivar la vacunación contra el covid-19 en toda la población colombiana, por lo cual el Gobierno no solo avanza en la incorporación de nuevos grupos en el plan nacional de vacunación, sino que también trabaja en la creación de un carné electrónico para los ciudadanos que ya estén inoculados.

Así lo afirmó el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, quien en entrevista exclusiva con Yamid Amat para EL TIEMPO también dio luces sobre cuál es el futuro inmediato del plan de vacunación en el país y en el manejo de la pandemia por el nuevo coronavirus, que ya deja 118.188 fallecidos en Colombia desde que comenzó en marzo del año pasado.



(Lea también: Comienza la vacunación masiva en 1.062 municipios del país).



Vea aquí un adelanto de esta entrevista, la cual podrá encontrar en su totalidad este domingo en todas nuestras plataformas.



¿Qué hacer con las personas que por voluntad propia no se vacunan?



Está claro que, en la vacunación, prima el interés general sobre el individual.



No se descarta, en aras de ese interés general, aplicar ciertas restricciones a eventos y actividades sociales. La vacunación es un deber con la sociedad.



¿Se estudia la aplicación de las restricciones para personas no vacunadas?



No se descarta, en aras de ese interés general, aplicar ciertas restricciones a eventos y actividades sociales. Estamos en proceso de análisis sobre este tema.



¿Es posible que Colombia adopte la exigencia de un pasaporte sanitario para el ingreso de restaurantes y otros establecimientos públicos como lo hizo Francia?



Está dentro de las posibilidades. De hecho, ya estamos trabajando en el desarrollo de una herramienta para poder tener carné electrónico que nos permita tener un control y verificación de vacunación en el país y en diferentes lugares.



(Siga leyendo: ¿Puedo tomar trago después de vacunarme contra el covid-19).



Es decir, ¿habría carné electrónico para los vacunados?



Estamos trabajando en una certificación electrónica. Pronto podremos dar más detalles al respecto, así como el alcance que tendrá y sus funciones.



¿Cuándo arrancará la vacunación sin ninguna restricción de edades?



En los municipios con población menor a 100 mil habitantes ya existe la vacunación para mayores de 16 años, entonces podemos reconocer que la vacunación abierta para los diferentes grupos de edad priorizados en el Plan Nacional de Vacunación ya comenzó en algunas partes del país.



Pero la población puede estar tranquila, vamos avanzando, ya tenemos más de 24 millones de dosis aplicadas, más de 15 millones de colombianos con una dosis y más de 10.5 millones de ciudadanos con esquemas completos. Debemos tener en cuenta que si damos apertura a todos los grupos de edad las aglomeraciones y la logística podría generar complicaciones, entonces por eso hay que dar una apertura gradual y progresiva de las vacunas. Lo previsible es que a mediados de agosto ya estemos vacunando a toda la población adulta sin restricciones.

Más noticias

YAMID AMAT

Para EL TIEMPO