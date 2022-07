Un artículo publicado en la revista The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) que analizó la durabilidad de la inmunidad contra el covid-19 entregó hallazgos que respaldan la vacunación de refuerzo como un enfoque crucial para reducir las infecciones de coronavirus, pero además entregó conclusiones sobre la duración de la inmunidad que generan algunas vacunas.



El artículo médico se titula The durability of natural infection and vaccine-induced immunity against future infection by SARS-CoV-2 (La durabilidad de la infección natural y la inmunidad inducida por vacunas frente a futuras infecciones por SARS-CoV-2, en español) y usó como metodología enfoques evolutivos comparativos para estimar la durabilidad de la inmunidad y la probabilidad de futuras infecciones después de la vacunación con dosis de vacunas de ARN mensajero (ARNm) y vector viral.

En el análisis se estimó la durabilidad de la inmunidad y la probabilidad de infecciones tras la vacunación con BNT162b2 (Pfizer-BioNTech), mRNA-1273 (Moderna), ChAdOx1 (Oxford-AstraZeneca) y Ad26.COV2. S (Johnson & Johnson/Janssen).



En las cuatro vacunas se evaluaron los niveles de anticuerpos de inmunoglobulina G (IgG) anti-Spike (S) provocados por cada vacuna en relación con la infección natural.



En este análisis concluyeron que los niveles máximos de anticuerpos provocados por las vacunas de ARN mensajero (ARNm) mRNA-1273 y BNT1262b2 "excedieron los de la infección natural y se espera que brinden una protección más duradera contra las infecciones intercurrentes (mediana de 29,6 meses; 5 a 95 por ciento cuantiles de 10,9 meses a 7,9 años) que infección natural (mediana 21,5 meses; 5 a 95 por ciento cuantiles 3,5 meses a 7,1 años)".



De otro lado, se encontró que en relación con las vacunas mRNA-1273 y BNT1262b2, "las vacunas de vectores virales ChAdOx1 y Ad26.COV2.S exhiben respuestas máximas de anticuerpos IgG anti-S similares a las de la infección natural y se prevé que brinden una protección más baja y a más corto plazo contra la infección avanzada (mediana de 22,4 meses) y 5 a 95 por ciento cuantiles 4,3 meses a 7,2 años, y mediana 20,5 meses y 5 a 95 por ciento cuantiles 2,6 meses a 7,0 años, respectivamente)".



De acuerdo con los investigadores Jeffrey P. Townsend, Hayley B. Hassler, Pratha Sah, Alison P. Galvani y Alex Dornburg, de la universidad Yale y la Universidad de Carolina del Norte, estas primeras estimaciones de la durabilidad de la inmunidad después de la vacunación brindan conocimientos esenciales para la toma de decisiones en cuanto a las políticas para frenar la transmisión a largo plazo, mitigando la morbilidad y la mortalidad como consecuencia del covid.



"Nuestras estimaciones cuantitativas mejorarán a medida que se generen datos sobre las respuestas inmunológicas a largo plazo a la infección y vacunación por SARS-CoV-2, lo que proporcionará un conocimiento cada vez más preciso que puede refinar nuestras estimaciones no solo para las vacunas disponibles actualmente, sino también para las vacunas del futuro", concluyeron.

