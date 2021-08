Invima alerta sobre uso de vacuna veterinaria como tratamiento contra covid

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió un comunicado para alertar a la ciudadanía sobre la promoción del uso de la vacuna canina PROCYON DA2PPVL + CV como tratamiento contra el covid-19 en supuestas investigaciones clínicas.

La autoridad sanitaria enfatizó en que el medicamento mencionado se encuentra indicado únicamente para ser administrado en animales, específicamente en caninos, de acuerdo con la licencia de venta expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA. Este carece de registro sanitario vigente que respalde su uso en seres humanos.



Además, el Invima confirmó que en Colombia no existen ensayos clínicos autorizados en seres humanos para la realización de estudios sobre la seguridad y eficacia de PROCYON DA2PPVL + CV en el tratamiento contra el coronavirus y que los proyectos de investigación clínica en humanos con este medicamento deben contar con autorización.



Finalmente, la autoridad sanitaria le hizo un llamado a la ciudadanía para que se abstenga de utilizar medicamentos cuyo uso no esté aprobado en humanos, así como evitar la participación en ensayos clínicos que no estén avalados por esta autoridad sanitaria, los cuales pueden ser consultados en la página web de la entidad.



Medidas para evitar la desinformación:

El Invima enfatizó que en caso de tener conocimiento de la realización de estas investigaciones clínicas no autorizadas, usted puede notificarlo a través del correo invimabpc@invima.gov.co con la garantía de reserva de identidad de los denunciantes.



Por otra parte, si usted se encuentra participando en un estudio clínico en donde le suministren, formulen o recomienden este producto, notifíquelo también a través del correo invimabpc@invima.gov.co.



En cuanto a las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud (IPS), la entidad estipula que de encontrar pacientes que consuman o usen la vacuna PROCYON DA2PPVL + CV, se debe indicar la suspensión del mismo e informar sobre los posibles riesgos para la salud que se pudieran presentar.



ELTIEMPO.COM

