¿Se debe usar tapabocas después de ser vacunado contra el covid-19?

Este lunes llegaron al país las primeras dosis de la vacuna contra el covid-19. Y muchas personas se preguntan en qué podría cambiar el día a día luego de que este proceso se ponga en marcha.

El tapabocas se convirtió en un elemento cotidiano dentro de todas las normas de bioseguridad para evitar el contagio. El hecho de que las personas hayan recibido la vacuna no implica que inmediatamente se eliminen las otras normas de cuidado.



"Después de ponerte la vacuna, es necesario regresar a casa, mantener el aislamiento social, esperar la segunda dosis y luego esperar al menos 15 días para que la vacuna alcance el nivel de efectividad esperado", señaló la bióloga Natalia Pasternak, presidenta del Instituto Questão de Ciência, de Brasil, a la BBC.



Hay varias razones para mantener el uso del tapabocas, incluso, después de que la persona haya sido vacunada. La primera tiene que ver con el tiempo de reacción del cuerpo a la misma.



Las vacunas que se han desarrollado contra el coronavirus tienen el mismo mecanismo de funcionamiento: se introduce en el cuerpo una partícula llamada antígeno.

Vacunación contra el covid-19. Foto: iStock



Una vez se aplica la vacuna, el antígeno comienza a preparar al organismo para que combata un intento de contaminación, con el fin de que sea capaz de reconocer el virus y producir anticuerpos que lo combatan. De esta manera, el cuerpo crea una memoria para combatir el virus.



Esa respuesta inmune no es inmediata. Podría tardar al menos dos semanas. “La primera respuesta inmune del cuerpo después de la vacunación es la producción de anticuerpos, que se adhieren al virus y evitan que ingrese a las células del cuerpo y las use para producir más virus”, explica Pasternak.



Pero además, hay una segunda respuesta, la celular. Las llamadas células T no se unen al virus, pero reconocen cuando una célula está contaminada con el virus y la destruyen. Esta reacción tarda incluso varias semanas después de que se aplica la vacuna. Por estas razones, es obligatorio seguir usando el tapabocas.



El segundo punto que hay que tener en cuenta es que la vacuna contra el covid-19 requiere de dos dosis en la mayoría de los casos. Así ocurre con las desarrolladas por firmas como Pfizer, AstraZeneda y Moderna, así como la Sputnik V, que hacen parte del lote que llegará al país.



"Probablemente la indicación será recibir la primera dosis, esperar un mes, tomar la segunda dosis y mantener todos los cuidados pandémicos, como el aislamiento social y el uso de mascarillas, durante al menos 15 días. Solo así estarás protegido, según la efectividad de cada vacuna", explicó Jorge Kalil, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo (FMUSP), a la BBC.



De esta manera, combinando las dos dosis, la respuesta inmunitaria del cuerpo podría tardar al menos mes y medio.



Cabe señalar que, incluso después de recibir las dos dosis, es necesario mantener todas las medidas biosanitarias mientras se logra vacunar a la mayoría de la población.



Y el tercer elemento que hay que tener en cuenta es que mientras no se logre una inmunidad colectiva, el tapabocas seguirá haciendo parte de nuestra vida diaria. La Organización Mundial de la Salud considera que la cobertura de la vacunación para estabilizar la pandemia es entre el 80 y el 90 por ciento de la población.



"La vacuna reduce el número de personas susceptibles (a la enfermedad) de manera tan significativa que el virus no puede circular más y queda contenido. Así fue como erradicamos la viruela", explica el médico Kalil.



Además, así como las vacunas no garantizan el 100 por ciento de efectividad, hay que tener en cuenta que hay grupos de la población que no la podrán recibir, entre ellas, las que tengan problemas en su sistema inmunológico.



