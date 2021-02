Gremios de salud, listos para vacunar, pero con algunas preocupaciones

El presidente Iván Duque anunció en la mañana de este lunes que hoy llegan las primeras 50.000 dosis de vacunas de Pfizer a Colombia, las cuales estarán disponibles para la primera jornada de vacunación en el país, el próximo 20 de febrero. Esto, exactamente dos meses después de que él mismo anunció la compra de los primeros 40 millones de dosis de varias farmacéuticas.

El ministro de Salud Fernando Ruiz dijo en la W Radio que vacunación podría empezar antes del 20 de febrero. "Inicialmente, la vacunación estaba prevista para comenzar el 20 de febrero (...) seguramente iniciemos un par de días antes. En Prevención y Acción seguramente anunciaremos cuándo se producirá el primer pinchazo", sostuvo. Sin embargo, no confirmó una fecha.



Duque también indicó que "nos hemos puesto la meta de vacunar a un millón de colombianos en los primeros 30 días del proceso de vacunación", y añadió que "nos impusimos el objetivo de vacunar masivamente a los colombianos, para que al terminar el 2021 hubiéramos vacunado a más de 35 millones de nosotros, alrededor del 70 por ciento de nuestra población, lo que nos permitirá estar cerca de la inmunidad de rebaño y poder afrontar el 2022 dejando atrás los miedos de la pandemia".

En este tiempo, como ha dicho el ministro de Salud, Fernando Ruiz, el país ha venido preparándose en temas logísticos para garantizar que la ejecución de esta campaña sanitaria sin precedentes sea masiva.



En medio de ese proceso, por ejemplo, además de capacitar a miles de profesionales de la salud, se han definido las responsabilidades específicas de todos los actores del sector.



EL TIEMPO consultó, justamente, a las cabezas de los principales gremios de la salud, quienes coincidieron en estar preparados y a la vez plantearon asuntos que se convierten en retos inminentes.



Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), recuerda la experiencia que tienen los trabajadores sanitarios en planes de vacunación y aunque reconoce que la actual campaña tiene connotaciones de mayor volumen y complejidad técnica adicional, están capacitados y en constante preparación para alcanzar un buen resultado. “Apenas se apliquen las primeras dosis y vaya avanzando la vacunación crecerá la confianza de la población y la agilidad de todas las entidades para conseguir la meta del 70 por ciento de la población inmunizada”, dice.



Sin embargo, expone preocupaciones. Por ejemplo, que si bien a las IPS se les definen sus competencias con mediana claridad, “otros agentes que tienen funciones de apoyo y coordinación no creemos que tengan bien delimitadas sus funciones, y eso se puede ver reflejado en vacíos, redundancias o reprocesos”.



Frente al talento humano en salud, Giraldo agrega que se pidió que todos los vinculados al sector fueran considerados prioritarios, pero quedaron repartidos en dos grupos, y evidencia las dificultades que ha tenido este personal para conocer su turno de vacunación por demoras en la carga de los datos al portal Mi Vacuna. “Se deben hacer de inmediato todos los ajustes para permitir el cargue de todas las personas que estamos registrando”, sostiene.



Apenas se apliquen las primeras dosis y vaya avanzando la vacunación crecerá la confianza de la población

Olga Lucía Zuluaga, directora de Acesi, gremio de los hospitales públicos, refuerza que, en general, los prestadores han capacitado y realizado planes operativos para el proceso de vacunación, pero los avances no son iguales y algunas regiones “deben aún fortalecer las mesas territoriales para que exista una planeación adecuada en los microterritorios y se garantice el éxito de la vacunación”.



Juan Gonzalo López, presidente de la junta directiva de Acemi, gremio de las EPS del régimen contributivo, asegura que en estos dos meses han asumido la preparación de las 21 responsabilidades asignadas en el plan de vacunación, “como el trabajo articulado con entidades territoriales, actualización de la base de datos, información a la población, articulación con las IPS que cuentan con puntos de vacunación para agendamiento y seguimiento de la vacunación”.



Además, que han estado coordinados con el Gobierno a través de los Puestos de Mando Unificado. No obstante, alerta de dificultades al conformar mediante acto administrativo las Mesas de Coordinación con entidades territoriales e IPS, que es donde se adoptan los lineamientos y la microplaneación. E insiste en que los usuarios deben actualizar sus datos para facilitar el contacto.



En eso coincide Elisa Torrenegra, directora ejecutiva de Gestarsalud, que integra EPS del régimen subsidiado, al indicar que el principal reto ha sido lograr un contacto efectivo con la totalidad de los afiliados, ya que hay mucha rotación de números telefónicos. Asimismo, plantea como retos que algunas entidades territoriales estén rezagadas en el proceso, en temas como la verificación de las condiciones de los puestos de vacunación, y que las IPS y el Gobierno logren coordinar la llegada de las vacunas a los diferentes territorios y garantizar los agendamientos.



A su vez, Carlos Dáguer, director del comité de aseguramiento en salud de la Andi, recalca el trabajo que han hecho las EPS en este tiempo para lograr un contacto efectivo con sus afiliados y deja como desafío pasar de la microplanificación de la distribución, que se ha hecho sobre escenarios hipotéticos, pues no se conocían cantidades exactas de cada tipo de vacuna, a una con millones de ciudadanos que se deberá hacer más adelante.



Finalmente, Denis Silva, vocero de la organización Pacientes Colombia, explica que en este tiempo, como parte de la sociedad civil, han estado trabajando en facilitar información real sobre los beneficios de la vacuna a los usuarios y en resaltar la importancia de la actualización de datos. Y sobre las dificultades manifiesta que han tenido “cero apoyo de las EPS y las aseguradoras no han dado información sobre cómo actualizar los datos; el Gobierno no quiere apoyar con conversatorios sobre vacunas”. “El Gobierno solo no puede lograr las metas en un tema que es de todos”, remata.



UNIDAD DE SALUD