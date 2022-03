Las vacunas contra el covid-19 continúan protegiendo a niños y adolescentes de la enfermedad grave y de la variante ómicron, según los hallazgos de los informes del gobierno de Estados Unidos.



Si bien ómicron se convirtió en la variante dominante en los EE.UU. a finales del año pasado, la protección contra la infección y las visitas a urgencias disminuyeron para los niños de 5 a 17 años que habían recibido inoculaciones primarias, según los datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos publicados esta semana.



Los hallazgos generan confianza ante los lineamientos que relajan las medidas de bioseguridad y autocuidado.

Actualmente, la vacuna de Pfizer es la única autorizada para su uso en niños de 5 a 17 años en los EE.UU. Los CDC analizaron la protección de la vacuna contra infecciones, hospitalización y muerte entre los niños vacunados de 5 a 11 años y los adolescentes de 12 a 17 años, antes y durante el aumento del índice de contagios por ómicron.



En un estudio que analizó más de 39.000 casos de emergencia relacionados con covid-19 y hospitalización en múltiples estados del país, se determinó que la efectividad de la vacuna contra el covid-19 grave fue del 94% en adolescentes de 12 a 17 años durante el pico provocado por la variante delta.



Después de que ómicron se convirtió en la cepa dominante de Estados Unidos, la eficacia de la vacuna en niños de 5 a 11 años se estimó en un 74%. Los investigadores también observaron que 5 meses después de una segunda inyección, la efectividad fue significativamente menor, cayendo en un 38%. Sin embargo, entre los jóvenes de 16 a 17 años, una tercera dosis restauró la efectividad al 86%.



En un análisis que se llevó a cabo después de las dos dosis recomendadas, la eficacia para los niños de 5 a 11 años fue del 46%, significativamente menor que para los adolescentes. Los investigadores atribuyeron la diferencia al predominio de la variante ómicron, altamente transmisible durante la recopilación de datos.



Por otro lado, un sistema de vigilancia del gobierno encontró 64 informes de miocarditis entre adolescentes que habían recibido dosis de refuerzo. Esta patología se ha asociado con las vacunas ARNm contra el covid-19, en 32 casos confirmados en Estados Unidos.



Si bien los niños generalmente no se enferman como los adultos, la aplicación de una vacuna para este grupo en edad escolar primaria marcó un hito importante en la pandemia. Proporcionó tranquilidad a muchos padres preocupados, lo que permitió a los niños reanudar las actividades que habían estado en suspenso desde que el virus comenzó a propagarse en los EE.UU.



Aún así, muchos padres han tardado en recibir dosis para sus hijos desde que se recomendó la vacuna en noviembre.



