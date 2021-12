La carrera por inmunizar contra el covid-19 comenzó el último día de 2020 - exactamente un año después de la aparición de este virus- cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio su primera autorización de emergencia a la vacuna estadounidense Pfizer-BioNTech.



Con la aparición de nuevas variantes del virus, se hizo necesaria la aplicación de dosis de refuerzo. Múltiples estudios han concluido que el refuerzo de una vacuna heteróloga incrementa el nivel de efectividad de los biológicos.



Además de la desigualdad de recursos para comprar vacunas, otro obstáculo para la inmunización global ha sido la serie de problemas que han enfrentado los fabricantes de vacunas.



Desde temores por efectos secundarios adversos, que llevaron a algunos países a limitar el uso de ciertas vacunas, hasta dificultades para producir las inoculaciones por la escasez mundial de insumos, que han provocado graves retrasos en el suministro.



Una solución parcial a estos problemas que han ensayado varios países es combinar diferentes vacunas.



La mayoría de las inoculaciones contra el covid-19 requieren dos dosis (con excepción de la Janssen, fabricada por Johnson & Johnson, y de la rusa Sputnik Light, que utilizan una sola). Y salvo la Sputnik V, que usa dos componentes diferentes, ambas dosis son iguales. Esto ha llevado a diversas naciones a investigar posibles combinaciones.



La vacunación heteróloga -así es su nombre científico- no es nada nueva. La mezcla de vacunas se empezó a hacer en la década de 1990 para combatir otro virus: el VIH, que causa el sida.



Las investigaciones realizadas hasta ahora con algunas vacunas contra el covid-19 han mostrado que intercambiarlas no solo es posible, sino que en muchos casos es hasta recomendable.



Los resultados preliminares de un estudio de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) muestran que recibir una vacuna de refuerzo diferente a la vacuna inicial aumenta los niveles de anticuerpos, en particular entre los que recibieron la vacuna de J&J.



Los investigadores descubrieron que las personas a quienes se les administró la vacuna de J&J de una sola dosis y recibieron la dosis de refuerzo de la misma marca vieron que sus niveles de anticuerpos se cuadruplicaron en un plazo de 15 días.



No obstante, las que recibieron la vacuna de J&J y la dosis de refuerzo de Moderna, vieron niveles de anticuerpos 76 veces mayores, y tras recibir la dosis de refuerzo de Pfizer, los niveles de anticuerpos aumentaron aproximadamente 35 veces. El estudio se presentó a un panel de asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) el 15 de octubre.



Las personas que recibieron una vacuna ARNm la primera vez y luego recibieron una dosis de refuerzo de un producto ARNm de otra marca vieron aumentos similares en los niveles de anticuerpos después del refuerzo.



“Hay algo que tiene sentido”, dice la Dra. Monica Gandhi, experta en enfermedades infecciosas y profesora de medicina en University of California, San Francisco. Eso se debe a que la vacuna de vector viral de J&J y las vacunas ARNm de Pfizer y Moderna “en realidad no lidian exactamente con la misma parte de la proteína S”, dice.



Es decir, si bien las dos tecnologías de vacunas diferentes funcionan de manera similar -dirigen al cuerpo a crear una parte inofensiva de la proteína S característica del coronavirus para que el sistema inmunitario pueda aprender a reconocerla como un invasor y atacarla si alguna vez se enfrenta al virus verdadero-, les dan instrucciones a las células para producir partes distintas de la proteína.

Ventajas de las vacunas heterólogas

Mezclar productos no es algo que se suele hacer en otras series de vacunas, dice Gandhi. Pero “usualmente no tenemos esta situación en la que de repente hay varias vacunas disponibles para una pandemia”, agrega.



Dicho esto, parece seguro hacerlo. Lyke dijo a los asesores de la FDA que “no se identificaron preocupaciones significativas de seguridad” en el período de tiempo del estudio de los NIH.



Y los efectos secundarios reportados reflejaron los síntomas similares a los de la gripe que muchos sienten después de las vacunas en una serie homóloga -entre los más comunes, fatiga, dolor de cabeza, escalofríos y dolores musculares-.



Además, los estudios realizados en el Reino Unido, junto con datos reales, no señalan ninguna preocupación nueva, lo que es “otro punto alentador”, dice Weisfuse.



Recibir una dosis de refuerzo de otra marca también podría disminuir el riesgo de efectos secundarios poco comunes relacionados con las vacunas, incluida la miocarditis en hombres jóvenes que recibieron las vacunas ARNm, y coágulos de sangre y bajo contenido de plaquetas en mujeres menores de 50 años que recibieron la vacuna de J&J o AstraZeneca. Al ofrecer a las personas de alto riesgo una vacuna de refuerzo que es diferente a la original, “esperarías que tal vez se disminuya la tasa de ambos”, dice Gandhi.



Mezclar las vacunas podría llevar a tasas de transmisión más bajas en todo el país. Eso se debe a que si tiene niveles más altos de anticuerpos -como se vio cuando J&J fue reforzada con Pfizer o Moderna-, es menos probable que contraiga una infección posvacunación y que transmita el virus a otros.

