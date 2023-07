“El covid no se ha ido y no se irá. El número de personas que fallecen o se complican por la enfermedad ha disminuido, pero basta con revisar las cifras del Ministerio de Salud en Colombia para darnos cuenta de que el virus sigue circulando entre nosotros”, manifestó el infectólogo Carlos Álvarez, quien fue coordinador nacional de estudios covid para Colombia y delegado de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Y es que en esta época del año, las cifras por contagios tienden a incrementarse debido al pico de enfermedades respiratorias que afectan con mayor frecuencia a niños, ancianos y población vulnerable.



Tan solo en la capital, en los últimos días se registraron 7 muertes recientes por covid que estarían relacionadas con el aumento de interacciones por vacaciones, los cambios abruptos en el clima y la relajación en las medidas sanitarias por parte de los ciudadanos. El panorama, a nivel nacional, es similar. Con corte al 7 de junio, el sistema de vigilancia del Instituto Nacional de Salud (INS) reportó 982 casos nuevos del virus y 15 fallecimientos.

La vacuna contra la covid-19 podría tener una efectividad del 70-75%. Foto: Istock

Este escenario despertó la preocupación de las autoridades debido al descenso en los índices de vacunación, por lo que a través de una resolución firmada el pasado 30 de junio, el Invima aprobó la Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia (Asue) del biológico bivalente de Pfizer y Moderna para grupos priorizados mayores de 5 y 18 años, respectivamente. Se trata de una nueva vacuna anticovid capaz de brindar mayor protección contra los linajes y variantes más contagiosos del virus.



De acuerdo con Álvarez, este biológico es bastante innovador y proporciona una protección mayor ante la enfermedad. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), explica que esta vacuna bivalente se caracteriza porque puede combatir tanto a la variante original del virus, como a sus mutaciones.



Hasta el momento, las únicas vacunas bivalentes desarrolladas, estudiadas y aprobadas por los científicos para aplicarlas en humanos son las versiones adaptadas de Moderna, Spikevax y Pfizer-BioNTech, Comirnaty. Sin embargo, cuando estos biológicos empezaron a ser aprobados a finales de 2022, muchos expertos se preguntaron si realmente eran necesarios. Para aquel entonces, al menos dos tercios de la población mundial ya había completado los esquemas de refuerzo, pero el virus continuaba mutando y parecía necesario encontrar una fórmula de inmunización mucho más óptima.



Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA, aseguró durante una rueda de prensa en 2022 que la meta con la vacuna actualizada era lograr extender el tiempo de protección contra la enfermedad, sobre todo en la población más vulnerable. Por este motivo, justo cuando los científicos preveían un aumento de las infecciones por covid-19 en el hemisferio norte, países como Estados Unidos y Reino Unido decidieron aprobarlas bajo el uso de emergencia.



A pesar de que todavía no se tenía información suficiente sobre el biológico, la iniciativa se tomó en un momento en que la inmunidad conferida por la vacunación monovalente contra las últimas versiones altamente contagiosas de ómicron estaba empezando a disminuir.

La investigación

Desde el año pasado, Reino Unido y Estado Unidos constituyen una especie de ‘prueba piloto’ en la que han tenido que pasar varios meses para que los investigadores recopilaran datos que certifiquen la eficacia de la vacuna bivalente.



“La esperanza es que al aumentar la cantidad de anticuerpos que tenemos contra la variante ómicron, en particular, restauraremos el tipo de protección que teníamos con las primeras vacunas lanzadas a finales de 2020 y principios de 2021”, manifestó Marks.



A partir de ese momento, se ha logrado evidenciar que los biológicos actualizados funcionan bien como una dosis de refuerzo y pueden salvar muchas vidas. En consecuencia, el objetivo con estos refuerzos modificados es reducir las hospitalizaciones y muertes por covid-19 vinculadas a las variantes BA.4 y BA.5 o similares. La situación es alentadora si se tiene en cuenta que están indicados para población con condiciones delicadas de salud.



Para su aprobación, la FDA tuvo en cuenta los experimentos que Moderna y Pfizer-BioNTech realizaron en ratones, que mostraron mayores niveles de anticuerpos contra la cepa BA.4 y la BA.5 al usar el nuevo refuerzo frente a la formulación original.



También examinaron los resultados de los ensayos clínicos en humanos con una versión de la vacuna contra el linaje BA.1, que mostraron que el refuerzo bivalente generaba mayores niveles de anticuerpos contra ómicron y todas las variantes del Sars-CoV-2 en comparación con la original.



Sin embargo, hasta ahora, uno de los puntos ciegos del biológico es que se desconoce hasta qué punto es capaz de reducir las reinfecciones y sus avances. Tampoco se tiene certeza sobre la durabilidad de la protección conferida por estas vacunas actualizadas.

“Esa es la pregunta del millón: ¿cuánto durará la inmunidad?”, expresó Kanta Subbarao, directora del comité técnico de vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



“Todavía no entendemos qué tenemos que hacer para provocar la durabilidad”, mencionó. El tiempo que sigan proporcionando protección también dependerá de cómo sea la siguiente variante y de lo buena que sea para evadir las células inmunitarias.



Y aunque las vacunas bivalentes pueden proporcionar una mejor protección contra las cepas BA.4 y BA.5, no han sido diseñadas para prevenir la transmisión del virus o las infecciones, lo que supone otro bache en los esfuerzos por contener la enfermedad.

Científicos sopesan estrategias ante lenta vacunación contra covid Foto: EFE

Aplicación en Colombia

A pesar de las preguntas que suscitan estas vacunas, para Álvarez la aplicación de los biológicos bivalentes es necesaria. “Generan mayor efectividad que la vacuna clásica que conocíamos y son importantes porque el virus muta y evade las defensas que hemos creado anteriormente. Asimismo, aseguran que exista evolución en la inmunidad contra las cepas que están circulando actualmente y que varían constantemente”, explica.



En el país, la vacuna bivalente Spikevax quedó autorizada “en grupos poblaciones con alto riesgo de complicaciones desde los 18 años de edad y mayores que han recibido previamente al menos la primera vacunación frente a la covid-19”, según especifica la resolución del Invima.



La entidad sanitaria señala que para la administración del biológico debe existir un intervalo de 6 meses desde la aplicación de la última vacuna del esquema regular de inmunización contra covid-19 y destaca que, por ahora, no se ha establecido la seguridad y eficacia de la vacuna en menores de 18 años.



Además del biológico de Moderna, se publicó una resolución para la autorización por emergencia de la vacuna bivalente de la farmacéutica Pfizer. Su uso fue aprobado en grupos priorizados mayores de 5 años y se espera conocer pronto las indicaciones para su aplicación en el territorio nacional.



El Ministerio de Salud destaca que el promedio de dosis mensuales aplicadas este año es de 149.878, con tendencia a la baja, por lo que los expertos reafirman la necesidad de completar esquemas de vacunación y seguir aplicando dosis de refuerzo en población priorizada. Sobre todo durante las olas de enfermedades respiratorias que se extienden a lo largo del año.



Álvarez asegura que todas las vacunas contra el covid-19 salvan vidas, pues reducen el riesgo de hospitalización o fallecimiento. “Es importante completar esquemas a partir de los 6 meses de edad y en el caso de la población más vulnerable, es decir que tiene condiciones clínicas delicadas como la obesidad, hipertensión arterial, cáncer, diabetes y la condición clínica del embarazo, es necesario que reciban la dosis adicional a la que ya conocemos”, aseguró.



Cabe destacar que se mantienen habilitados varios puntos de atención a lo largo del país y en todas las ciudades para que las personas completen sus esquemas y se protejan de esta y otras enfermedades respiratorias.



