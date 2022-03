Según un estudio publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las vacunas con tecnología ARNm fueron altamente eficaces en la prevención del covid-19 en pacientes que presentaron síntomas más graves del virus. Además resultaron ser efectivas como refuerzo ante nuevas variantes infecciosas como ómicron.



Los investigadores compararon a varios adultos vacunados y no vacunados hospitalizados con covid-19, en 21 centros médicos de 18 estados.



De acuerdo con la investigación, recibir dos o tres dosis de la vacuna de Moderna o de Pfizer, reduce el riesgo de hospitalización y muerte en un 90%.



El estudio de los CDC analizó los datos recopilados desde marzo de 2021 hasta enero de este año –momento en que ómicron era una variante de preocupación- y determinó que tres dosis de una vacuna ARNm proporcionan una protección del 94% contra los peores pronósticos.



El estudio reafirma que tres dosis de una vacuna de ARNm son muy efectivas y que una vacuna de Johnson & Johnson seguida de una dosis de refuerzo de cualquier biológico ARNm es aún más eficaz. Los resultados también concluyen que dos inyecciones de Johnson & Johnson proporcionan un nivel más bajo de protección, puesto que arrojan un 31% de eficacia contra una posible hospitalización.



"Una prioridad es asegurarse de que las personas que solo recibieron una dosis (de la vacuna Johnson & Johnson) sean conscientes de que deben recibir, preferiblemente, una vacuna de ARN mensajero”, mencionó Natalie E. Dean, experta en bioestadística de la Escuela de Salud Pública Rollins de la Universidad de Emory.



Aunque la vacuna de Johnson & Johnson proporciona un nivel de protección inicial más bajo que las vacunas ARNm, la compañía farmacéutica ha señalado que la protección de su vacuna no disminuye rápidamente.



