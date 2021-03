Vacunados pueden reunirse sin mascarilla, dice el CDC

Los vacunados contra el covid-19 pueden reunirse entre sí en pequeños grupos en sitios cerrados sin llevar mascarilla ni respetar el distanciamiento social, indicaron este lunes las autoridades sanitarias de Estados Unidos.



También pueden reunirse sin tapabocas con personas no inmunizadas de otro hogar si éstas no tienen factores de riesgo frente al covid-19, dijo en rueda de Rochelle Walenski, la directora de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC), la principal agencia federal de salud pública del país.



Sin embargo, los vacunados que se reúnan con personas sin inmunizar de varios hogares distintos a la vez tendrán que seguir llevando mascarilla y mantener el distanciamiento social. Y deberán hacer lo mismo en los espacios públicos y evitar los viajes y las reuniones con mucha gente.



Se considera que una persona está vacunada cuando pasaron dos semanas desde la inyección de la segunda dosis, en el caso de los productos de Pfizer/BioNTech y Moderna, o de la dosis única, en el caso de Johnson & Johnson, precisó Walensky. De momento sólo esas tres vacunas están autorizadas en Estados Unidos.



Visita de los abuelos

"Si los abuelos se vacunaron, pueden visitar a sus hijos y su familia, incluso si ellos no han sido vacunados", siempre que no tengan factores de riesgo que los hagan más propensos a tener formas graves de covid dijo Walensky.



Esos factores de riesgo son, entre otros, obesidad, diabetes o cardiopatías. Los vacunados no precisan ponerse en cuarentena o someterse a la prueba si no tienen síntomas después de haber tenido contacto con alguien contagiado de covid.



Estas recomendaciones eran muy esperadas, pero las medidas de restricción obligatorias siguen siendo aplicadas a nivel local en Estados Unidos. Varios estados recientemente levantaron la obligación de usar mascarillas debido a la caída de hospitalizaciones y de nuevos contagiados registrados en las últimas semanas.



Actualmente, el 9,2% de la población estadounidense está "totalmente vacunada", según las autoridades. En todo el país se han aplicado 90 millones de dosis. Y la campaña de vacunación sigue ampliándose. Un promedio diario de 2,2 millones de personas recibió la inyección en la última semana; con un récord de 2,9 millones el sábado, dijo a los periodistas Andy Slavitt, consejero de la Casa Blanca para la pandemia.



