El Ministerio de Salud adelanta periódicamente actualizaciones del estudio de efectividad de las vacunas contra el covid-19 – 'Cohorte Esperanza', el cual arrojó nuevos resultados a nivel país.



(Le puede interesar: ¿Puedo tomar trago después de vacunarme contra el covid-19?)



En este sentido, la investigación señala que en Colombia, quienes no están vacunados tienen de 4 a 9 veces más riesgo de morir por covid-19.



(Además: Ómicron es predominante en el 95% de los casos del país, dice Minsalud)

Julián Fernández, director de epidemiología del Ministerio de Salud, dijo que los hallazgos de este estudio, el cual fue realizado entre el 28 de noviembre y el 8 de enero, muestran que, como ya era conocido, el riesgo de hospitalización y muerte se incrementa con la edad.

Sin embargo, en todas las edades, a partir de los 30 años, este riesgo es varias veces más alto para el caso de las personas no vacunadas, comparadas con las personas vacunadas del mismo grupo de edad.



“En Colombia, aquellas personas no vacunadas de 60 a 69 años, durante el mes de diciembre tuvieron cinco veces más riesgo de muerte que las personas vacunadas con esquema completo, del mismo grupo de edad”, aseguró Fernández, quien agregó que en todos los grupos de edad analizados consistentemente se observa ese mayor riesgo en las personas no vacunadas, que varió entre 3 a 6 veces, durante el mes de diciembre.



(Siga leyendo: Ya tuve covid-19: ¿cuántas veces más me puedo volver a contagiar?)



De acuerdo con la cartera de Salud, los riesgos pueden variar según el momento de pico (situación epidemiológica), los cambios de la protección de las vacunas en el tiempo, especialmente cuando no han recibido la dosis de refuerzo.



A la fecha, el Ministerio de Salud ha publicado dos ediciones del mencionado estudio y para este último análisis se usó un enfoque de cohorte dinámica, para lo cual se incluyeron 22.165.609 personas en total.

Más noticias de Salud

-Los cerdos modificados le dan la mano a la humanidad necesitada

​

-Ómicron: recomendaciones para ventilar espacios cerrados