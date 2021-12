Desde el Puesto de Mando Unificado que se llevó a cabo este viernes, Gerson Bermont, director de prevención y promoción del Ministerio de Salud, entregó un balance favorable sobre los índices de vacunación en el país. El funcionario informó que esta semana se cumplió con la meta establecida de vacunar con al menos una dosis al 70% de la población colombiana contra covid-19.



No obstante, algunos territorios no han alcanzado estos números y en ese sentido la cartera de Salud está preparando una resolución que indicará que los municipios que no tengan el 60% de su población vacuanda, no podrán realizar eventos masivos como conciertos, entre otros que generen aglomeraciones.

Cauca, Guainía, Chocó, Vaupés y Vichada son las zonas del país con mayor rezago en el proceso de inmunización, frente a lo cual Bermont aseguró que se necesita continuar con las estrategias para garantizar este proceso. "Reconocemos que nos hace falta Janssen, porque estos departamentos necesitan esta vacuna para llegar a las zonas dispersas", dijo el funcionario, ya que el esquema inicial de estos biológicos es de una sola dosis.

Bermont resaltó que 542 municipios en Colombia ya han superado el 70% de su población con mínimo una dosis y las IPS podrán cargar como esquemas completos al sistema a quienes padecieron covid-19 y posteriormente recibieron una dosis de la vacuna, quien agregó que la segunda dosis de personas recuperadas se contará como una dosis de refuerzo.



"Ratificamos ese mensaje y en ese sentido vamos a empezar a cargar esta población que tuvo covid-19 y 28 días después fue vacunada con una vacuna de mRNA. A este grupo, la segunda dosis se le considerará como dosis de refuerzo", puntualizó el director de promoción y prevención del Ministerio de Salud.



Cabe mencionar que desde el 14 de diciembre, de acuerdo con la cartera de Salud, la exigencia de carné de vacunación para el ingreso a lugares de ocio se hará efectivo con el esquema completo de inmunización, es decir, dos dosis. A partir del 28 de diciembre esta medida regirá para menores entre 12 y 17 años.



Frente a los biológicos que se aplican en el país, Bermont recordó que el biológico de Sinovac está destinada para población de 3 a 11 años; Pfizer, para gestantes y segundas dosis; Janssen, para mayores de 18 años, migrantes y refuerzos; AstraZeneca, para mayores de 18 años, migrantes y refuerzos y Moderna, para mayores de 12 a 24 años y refuerzos.



Entre tanto, Bermont agregó que, entre las proyecciones que se tienen, se espera que durante el mes de diciembre arriben al país 13,5 millones de dosis de vacunas contra el covid-19.



