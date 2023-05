“Durante muchos años, América Latina y el Caribe registró una de las tasas de vacunación infantil más altas del mundo. Ahora presenta una de las más bajas. Esta es una de las crisis de vacunación infantil más graves que la región ha visto en casi 30 años”, dijo Garry Conille, director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, durante el lanzamiento del informe El Estado Mundial de la infancia 2023.



La situación es alarmante, pero sigue una tendencia global en la que, incluso antes de la pandemia por covid-19, las tasas de inmunización habían empezado a descender drásticamente. El documento resalta que más de 1,7 millones de niños en el mundo están catalogados médicamente como “cero dosis”, lo que significa que nunca han recibido una vacuna.



Laura Mendoza Rosado, pediatra infectóloga, miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría y de la Asociación Colombiana de Infectología, asegura que la caída en la cobertura de vacunación infantil tiene un origen fuertemente arraigado a la desigualdad.



“Infortunadamente, a pesar de que desde hace mucho tiempo sabemos que las vacunas son seguras, efectivas, y que nos han ayudado a controlar enfermedades infecciosas –e incluso a erradicarlas– no todas las personas tienen acceso a ellas, ya sea por limitaciones desde el punto de vista económico o en su defecto, por limitaciones físicas (geográficas)”, señaló.



De hecho, la Unicef revela en su informe que los niños y niñas de los hogares más pobres tienen casi tres veces más probabilidades de no haber sido inmunizados en su vida que aquellos que crecen en hogares ricos. Además, la disparidad del gasto público en salud en la región y la reducción de la inversión en algunos países han dejado a las comunidades marginadas con un acceso limitado a servicios de atención primaria de salud de calidad.



Las consecuencias de no vacunar a un niño en sus primeros años de vida pueden ser múltiples. Mendoza asegura que estos biológicos tienen como finalidad proteger a los menores de un gran número de enfermedades infecciosas y evitar que las patologías se agraven hasta causarles la muerte. “También tienen beneficios indirectos porque si tengo un niño sano, que no va a enfermar, eventualmente va a crecer y va a ser productivo en la vida adulta”, subrayó.



La vacunación no solo salva vidas, también es una estrategia probada para reducir los costos futuros de la atención sanitaria y apoyar el crecimiento económico. El documento destaca que la vacunación genera un fuerte retorno de la inversión de hasta 26 dólares por cada 1 invertido.

A pesar de que estos biológicos también son importantes para controlar las enfermedades a nivel poblacional, el documento continúa arrojando cifras preocupabtes. Por ejemplo, en la región de América Latina, la cobertura de la triple vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina, también conocida como la DTP3, entre los niños y niñas menores de un año cayó 18 puntos porcentuales, del 93 por ciento en 2012 al 75 por ciento en 2021.



“Se trata de la tasa de vacunación de rutina más baja de la región en casi 30 años, lo que sitúa a América Latina y el Caribe por debajo de la media mundial (81 por ciento) y justo por delante de África Oriental y Meridional (74 por ciento)”, destaca la agencia de la ONU.



Según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el retroceso de América Latina y el Caribe en materia de inmunización ha dejado a 2,4 millones de niños y niñas, uno de cada cuatro menores de un año, desprotegidos frente a enfermedades prevenibles mediante la vacunación.



Según Mendoza, las vacunas han logrado erradicar y mantener controladas muchas enfermedades infecciosas que ahora están resurgiendo en el territorio. Este es el caso de los brotes de cólera en Haití y la reaparición de la poliomielitis cuyo último registro en Estados Unidos era de finales de los años 70’. No obstante, el número de niños paralizados por esta enfermedad aumentó un 16 por ciento interanual en 2022 y para el mismo año el número de casos de sarampión fue más del doble del total del año anterior.



“Antes veíamos infecciones graves, infecciones serias que llevaban a los niños al hospital, que ocasionaban muerte o en su efecto dejaban secuelas. En la actualidad, esto no lo vemos tanto porque existen las vacunas. Si no se vacuna a los menores de forma oportuna, existe la posibilidad de que estos brotes de enfermedades que ya estaban controladas se acrecienten”, explicó.



De acuerdo con la experta, las políticas sanitarias de inmunización en los países tienen como base un soporte científico que sustenta la aplicación de determinadas vacunas en este grupo etario. “Puntualmente, en el caso de Colombia, cada ajuste que realizan en el esquema de vacunación, se presenta luego de realizar un gran análisis de los biológicos y siempre va a ir de la mano de las recomendaciones que emiten los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.



Sin embargo, el informe de la Unicef destaca que una de las principales causas en la caída de la inmunización infantil en el mundo, es la desinformación que se venía extendiendo en años anteriores a la pandemia y que se acrecentó entre los padres de familia y comunidades con la avalancha de información que surgió a raíz de los biológicos creados para combatir el covid-19.

Desinformación

El reporte muestra que, en todo el mundo, 67 millones de niños no recibieron una o más vacunas en tres años debido a la interrupción de los servicios de salud causada por las tensiones en los sistemas sanitarios, el desvío de los escasos recursos, los conflictos y la disminución de la confianza de las personas en la inmunización.



En Latinoamérica, la disparidad del gasto público en salud y la reducción de la inversión en algunos países han dejado a las comunidades marginadas con un acceso limitado a servicios de atención primaria de salud de calidad. La pandemia de covid-19 exacerbó estos retos, interrumpiendo la vacunación infantil debido a las intensas demandas en los sistemas sanitarios y a las medidas de confinamiento en el hogar.



"En el apogeo de la pandemia, los científicos desarrollaron rápidamente vacunas que salvaron innumerables vidas. Pero a pesar de este logro histórico, el miedo y la desinformación sobre todo tipo de vacunas circularon tan ampliamente como el propio virus", afirma Catherine Russell, directora ejecutiva de Unicef.



Russel advierte que estos datos son una preocupante señal de alarma. “No podemos permitir que la confianza en las inmunizaciones sistemáticas se convierta en otra víctima de la pandemia. De lo contrario, la próxima oleada de muertes podría ser de más niños con sarampión, difteria u otras enfermedades prevenibles."

Por este motivo, Mendoza asegura que si bien existe mucha información circulando es necesario verificarla y obtenerla de fuentes confiables. “Existen páginas destinadas a aclarar información relacionada con las vacunas. Además, para los niños están destinadas una serie de consultas que se deben realizar en forma rutinaria. O si eventualmente no les corresponde en ese momento, las personas pueden acudir donde el pediatra de cabecera o, en su defecto, donde nosotros como infectólogos pediatras, para aclarar todas las dudas”.



A pesar de que las tasas en vacunación infantil descendieron, la región no está lejos de recuperarse. Las brechas más pronunciadas en materia de acceso a biológicos están en África y los expertos aseguran que Latinoamérica cuenta con las medidas y el potencial para remontar.



“Con uno de los mejores historiales de vacunación infantil, América Latina y el Caribe no tiene excusas. Hace 10 años, esta región demostró que podía proteger a los niños y niñas de enfermedades potencialmente mortales. No hay ninguna razón por la que no podamos volver a hacerlo ahora, con más conocimientos, capacidad y recursos”, afirmó Conille.





VANESSA ORTIZ

UNIDAD DE SALUD

