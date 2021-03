Colombia, cerca del medio millón de vacunas aplicadas contra covid-19

El Ministerio de Salud informó este jueves que, con corte a las 11:59 de la noche del 10 de marzo, se habían aplicado en el país 480.250 vacunas contra el covid-19, luego de 22 días.

La vacunación, valga recordar, comenzó el 17 de febrero con dosis y durante más de dos semanas se reportaron 15.000 diarias en promedio. Con la actualización de los datos el promedio se ubica en 21.829.



El pasado martes, con más de 44.000 dosis aplicadas que se reportaron en 24 horas, el país comenzó a despegar hacia la meta de llegar a un millón de vacunados antes del 17 de marzo, es decir, en un mes de ejecución del Plan Nacional de Vacunación.



Los datos revelados este jueves, valga decir, tardaron un poco en ser revelados pues se buscaba unificar los reportes regionales con el nacional.



En el boletín anterior, con corte a las 4:00 p.m. del 9 de marzo, Colombia daba cuenta de 360.635 dosis aplicadas, lo que indica que en día y medio se reportaron 119.615 vacunados más.



Sin embargo, tal como acotó el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en ese total hay más de 25.000 vacunas que Bogotá no había cargado en los sistemas de información y que se habían aplicado con anterioridad.



Las 480.250 dosis aplicadas hasta ayer representan el 0,94 por ciento de la población nacional y cerca de una cuarta parte de las personas proyectadas a inmunizar en la primera etapa (trabajadores de la salud de la primera línea y personas mayores de 80 años).



No obstante, como dio a conocer el fin de semana el Ministerio de Salud, las entidades territoriales ya pueden avanzar también en los trabajadores sanitarios incluidos en la segunda etapa.



Por ahora, el Ministerio de Salud no ha especificado cuántas de las vacunas reportadas son segundas dosis para completar los esquemas de inmunización.



Este miércoles, por ejemplo, en Sincelejo la enfermera Verónica Machado, que fue la primera vacunada en Colombia el 17 de febrero, recibió su segunda dosis de la vacuna de Pfizer.

