Qué dice la Andi tras freno a vacunación por parte de algunos privados

'Empresas por la vacunación' ,la iniciativa que lidera la Andi y que reúne a los principales gremios de la producción, ha vacunado más de 250.000 trabajadores en todo el territorio nacional.



Bajo esta iniciativa, dice Ana María Vesga, directora de la Cámara Farmacéutica de la Andi, más de 2.600 empresas de diferentes sectores adquirieron 2,1 millones de dosis de Sinovac que ya llegaron al país y que están siendo distribuidas entre las cajas de compensación y algunas IPS que conforman una red que tiene como propósito vacunar a 1'050.000 colombianos.



(Le sugerimos leer: El rechazo a las vacunas, el nuevo gran reto de la pandemia)

"El avance del plan de vacunación del Gobierno es una muy buena noticia para el país, que no compite con la iniciativa de los empresarios, donde hay un porcentaje muy importante de población aún no priorizada que está teniendo acceso temprano a la vacuna, pero que además está permitiendo a las empresas ampliar el círculo a familiares y otros colaboradores. Somos complementarios y todos los esfuerzos que conduzcan a la reactivación son importantes sin importar de dónde vengan", dice Vesga.



(Siga leyendo: ¿Qué pasa si tengo la primera dosis de la vacuna y me infecto?)



'Empresarios por la vacunación' está hoy presente en más de 23 ciudades del país y tiene una red de 60 prestadores dedicados a vacunar a los empleados de nuestras empresas.



“Vamos muy bien y a buen ritmo; como todo proceso, el arranque fue lento y hemos tenido que ampliar la capacidad de la red para tener los promedios diarios requeridos, pero cada día es mejor y son muchas las empresas beneficiadas que ya han sido vacunadas y otras tantas ya en fila“, remata la líder gremial.



(Además: Covid-19: solo 60 % de la población entre 50 y 59 años está inmunizada)



Unidad de Salud