Invima aprueba vacuna de Pfizer en embarazadas

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) otorgó autorización a la vacuna de Pfizer contra el covid-19 para aplicarse en mujeres embarazadas y en etapa de lactancia.



De acuerdo con el instituto, la administración de este biológico puede realizarse desde la semana 12 de gestación hasta el día 40 después del parto siempre y cuando los beneficios "superen los posibles riesgos con base en la evaluación clínica realizada en conjunto con el médico tratante y la gestante, en el marco de los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social contemplados en el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19”.



Esta decisión se toma después de que el Ministerio de Salud diera luz verde para la inmunización de esta población en armonía con los conceptos y las recomendaciones emitidas por las diferentes agencias sanitarias de referencia, después de evaluar la seguridad y protección de la vacuna de Pfizer en mujeres embarazadas bajo la premisa de que no existe contraindicación alguna para ser vacunadas dentro del PNV.



Sin embargo, se deja claro que la decisión final debe tomarse en estrecha consulta con un profesional de la salud después de considerar los beneficios y riesgos.



