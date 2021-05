Despegó la vacunación con un ritmo de diez mil dosis por hora

A cien días de iniciado el Plan Nacional de Vacunación, que se cumplieron el viernes, Colombia dio el esperado salto en el proceso que podría conducir a la meta del Gobierno de inmunizar al 70 por ciento de la población (35 millones de personas) para fines del 2021.



Las cifras de miércoles, jueves y viernes son esperanzadoras y se propulsaron tras el comienzo de la inmunización de las personas de la etapa III.



En esas 72 horas se aplicaron 734.867 dosis, más de 10.000 por hora, como nunca antes en la campaña que comenzó el 17 de febrero.



El promedio de esos tres días es de 244.956, pero cuando se toman las cifras de lunes a viernes baja a 208.768. En todo caso, está por encima de lo logrado la semana pasada (120.705 diarias en promedio).



Los datos son alentadores y llegan justo cuando la pandemia, que atraviesa por su peor momento hasta ahora, deja cerca de 500 fallecidos diarios.



De mantenerse el ritmo visto entre miércoles y viernes, el país no solo estaría salvando miles de vidas en el futuro inmediato sino que podría llegar a aplicar más de 52 millones de dosis para el 31 de diciembre, lo que significaría gran parte de la anhelada inmunidad colectiva, reforzada no solo por las vacunas que miles de personas han recibido fuera del país, sino por los anticuerpos naturales adquiridos por quienes se han infectado durante la tercera ola de la pandemia.



El reto inmediato es mantener ese nivel con la inmunización en los próximos dos meses de más de 9,5 millones de personas que, se estima, hay en la etapa III del Plan: mayores de 50 años; pacientes desde los 16 años con alguna de las comorbilidades priorizadas por alto riesgo de covid-19, y profesiones que están expuestas al virus.

Vale decir que para estas poblaciones ya se han asignado más de un millón de dosis y las próximas que lleguen al país serán para ellas.



La confianza del Gobierno está puesta en que la proyección de envíos por parte de las farmacéuticas para los próximos meses se mantenga y supere lo recibido en mayo, que se ubica en 6’163.000.



En todo caso, si se tiene en cuenta que al país han llegado 14’240.044 dosis y se habían aplicado hasta el viernes 9’348.103, hay un margen de 4’891.941 por administrar. En otras palabras, están pendientes de inyectar uno de cada tres biológicos que ya está en suelo nacional.



Otro reto inmediato planteado esta semana por el ministro de Salud, Fernando Ruiz, es que no se baje el ritmo durante el fin de semana, porque, por ejemplo, entre el sábado 23 y el domingo de 24 de mayo se administraron apenas 169.412 dosis. Con ese propósito se adelantó para ayer, sábado, la primera gran jornada nacional de vacunación contra el covid-19, en la que mayores de 55 años de edad podían ir a cerca de 2.500 puestos a recibir sus inyecciones sin citas y solo con la cédula.

UNIDAD DE SALUD

