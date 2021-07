¿Cómo debe ser el certificado médico para vacunarme?

El Decreto 744 del 2 de julio modificó algunos elementos del Plan Nacional de Vacunación (PNV) y definió, entre otras cosas, que las personas que presenten alguna comorbilidad de las descritas en el Decreto 109 de 2021, no requieren inscripción en el portal “Mi Vacuna ”, siempre y cuando anexen un certificado médico.



(Le puede interesar: Conozca los cambios que agilizan la vacunación en el país)



Frente a esto, algunos lectores han enviado preguntas que se pueden resumir en la de Claudia Rivera:

¿Cómo debe ser el certificado médico qué debo llevar para vacunarme, si soy hipertensa?

Lo segundo, de acuerdo con el salubrista Pedro León Cifuentes Rodríguez, es que un médico puede certificar el padecimiento de las enfermedades que se padezcan, a través de un certificado médico que debe cumplir con las siguientes condiciones:



Primero, dejar explícito el diagnóstico y la condición de la persona (enfermedad en curso, en tratamiento, compensada, grave, leve, moderada, severa, etc.).



(Además: Las causas del peor momento de la pandemia en el país)



En lo posible dejar claro que el certificado se expide con fines específicos para el proceso de vacunación.



En segunda medida, debe ser expedido por un médico debidamente inscrito en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (RETHUS). De hecho, todos los médicos en ejercicio a nivel nacional, se encuentran en dicho registro del Ministerio de Salud.



Además, debe ser firmado y refrendarse con un sello, en el que quede claro el nombre del profesional, del registro médico correspondiente.



(De su interés: ¿Puedo tomar trago después de vacunarme contra el covid-19?)



Esto puede hacerse a través de la EPS, del hospital donde la persona reciba tratamiento, una empresa de medicina prepagada en caso de tener afiliación, o por un médico particular, observando las especificaciones anteriores.



Este registro médico debe presentarse en los puestos de vacunación habilitados, en donde debe dejarse, al igual que el documento de consentimiento informado, donde se acepta la vacuna de manera voluntaria.



(Siga leyendo: ¿Si tengo covid, me puedo vacunar contra el virus?)



Las comorbilidades que caben dentro de esta modificación son :

1. Enfermedades hipertensivas

2. Diabetes

3. Insuficiencia renal

4. VIH

5. Cáncer

6. Tuberculosis

7. EPOC

8. Asma

9. Obesidad Grado 1, 2 Y 3 (Índice de Masa corporal mayor a 30)

10. En lista de espera de trasplante de órganos vitales

11. Postrasplante de órganos vitales.

12. Enfermedad isquémica aguda del corazón

13. Insuficiencia cardíaca

14. Arritmias cardíacas

15. Enfermedad cerebro vascular

16. Desórdenes neurológicos

17. Síndrome de Down

18. Inmunodeficiencia primaria

19. Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes

20. Autismo

21. Trastorno bipolar

22. Discapacidad intelectual y otros trastornos mentales debidos a lesión disfunción cerebral o a enfermedad somática

23. Fibrosis Quística

24. Artritis reumatoide

25. Lupus Eritematoso Sistémico

26. Espondilitis Anquilosante

27. Vasculitis



(También puede consultar: Revelan dónde circulan nuevas cepas del covid-19 en Colombia)



*Editor de Salud