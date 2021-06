¿La vacuna de Janssen mejoraría mis defensas si ya estoy vacunado?

La circulación acelerada del covid-19, evidenciada en el aumento de los casos y las muertes en el país, hace que muchas personas, en medio de su preocupación, piensen que varias vacunas pueden aumentar la protección contra el virus.

¿Si ya me aplicaron las dos dosis de la vacuna de Sinovac, para mejorar mi protección en la pandemia, puedo aplicarme la vacuna de Johnson y Johnson (Janssen), que es de una sola dosis?

El infectólogo Carlos Álvarez, coordinador de Estudios Covid para Colombia, delegado por la Organización Mundial de la Salud, (OMS), dice que no hay ninguna evidencia científica que demuestre que las defensas contra el Sars-Cov-2 se elevan con la aplicación de varias vacunas.



En ese sentido, asegura Álvarez, aunque esto suena atractivo y lógico, lo cierto es que hasta ahora no hay estudios que sustenten esta premisa, aunque reconoce que sí hay algunas investigaciones en curso, pero aún no han producido resultados específicos.



Frente a esto, el infectólogo le recomienda al señor Torres que la mejor forma de reforzar la protección contra el virus, aun después de haber recibido las dosis completas de cualquiera de las vacunas, es mantener de manera rigurosa las medidas de bioprotección conocidas, como son el uso permanente del tapabocas, evitar las aglomeraciones y las reuniones, ventilar los espacios cerrados, lavarse las manos y aislarse ante cualquier síntoma.



