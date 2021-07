¿Puedo hacer ejercicio antes y después de la vacuna contra covid-19?

El proceso de vacunación ha entrado a formar parte de la cotidianidad entre la gente y como un hecho común genera inquietudes sobre su relación con las actividades normales de la vida.



En ese sentido, Gloria V. pregunta: ¿Puedo hacer ejercicio antes y después de aplicarme la vacuna?



(Le sugerimos consultar: ¿Cuándo me toca vacunarme? Consulte esta guía fácil por edades)

Olga Lucia Estrada, especialista en Medicina Física y Rehabilitación y experta en ejercicio de la Universidad Nacional, dice que existe evidencia que el ejercicio moderado y continuo favorece el sistema de defensas, por lo que no hay razón para suspenderlo – si no hay contraindicación-, antes o después de aplicar la vacuna contra el covid-19.



(Lea también: ¿Puedo tomar trago después de vacunarme contra el covid-19?)



Sin embargo, Estrada aclara que el ejercicio debe ser moderado, por lo que recomienda que los esfuerzos excesivos, máximo si no se realizan con frecuencia, deben evitarse después de la aplicación y más si hay eventos adversos que requieren un tiempo para superarse.



En síntesis, la experta enfatiza en que si no hay eventos post-vacuna que impidan la actividad, el ejercicio leve o moderado se puede realizar, sin ninguna restricción.



(De su interés: Diez razones que permiten confiar en la vacuna de Janssen )



Editor de Salud*