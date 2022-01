Muchos estudios y expertos apoyan el uso de esquemas mixtos de vacunas para dosis de refuerzo. Sin embargo, algunas personas se preguntan por qué es necesario combinar las dosis con vacunas diferentes y si es un proceso seguro para la salud.



Por esta razón, el Ministerio de Salud y Protección Social realizó un Facebook Live para hablar sobre la importancia de la vacunación heteróloga en dosis de refuerzo contra el covid-19. El médico inmunólogo, alergólogo y pediatra, Carlos Olmos Olmos, explicó de qué se tratan los regímenes de vacunación heterólogos y por qué muchos investigadores y profesionales de la salud lo recomiendan para dosis adicional.



"La memoria inmunológica y la protección de las vacunas disminuye con el tiempo, y aunque depende de cada ser humano, se ha establecido que en seis meses disminuye, por lo cual el refuerzo de la vacuna rescata y recupera el estado de protección en el ser humano", aseguró Olmos.



"El propósito de la vacuna es proteger contra la enfermedad grave y la muerte. A la persona le puede dar la infección una vez vacunado o no le da, y eso no quiere decir que no haya estado expuesto al virus". Además, detalló que, dependiendo de la edad, así como del sistema inmune, evoluciona la enfermedad, "en una persona mayor de 70 años, la respuesta inmunológica es diferente a la de una persona joven, de igual forma sucede con la respuesta en personas con enfermedades de base".



Respecto a la vacunación heteróloga, que consiste en la combinación de plataformas de las vacunas disponibles en el país, el doctor Olmos indicó que "si esto se realiza, se estimula al sistema de defensa por muchos otros lados que no estaban siendo estimulados con las vacunas previas. Es decir, la mayoría de las personas que tienen refuerzo heterólogo, tienen mejor respuesta inmunológica y esa memoria puede durar más tiempo", dijo.



"Es probable que con la primera plataforma se esté estimulando una parte del sistema inmune, si la reforzamos con una plataforma que estimule una parte diferente, mejoramos y también hacemos frente a nuevas variantes del virus", advirtió.



La vacunación heteróloga, aseveró, no es nueva, y se ha utilizado en otras vacunas como hepatitis B, VPH, influenza, "donde se ha visto que se logran mejores respuestas de defensa".



Olmos señaló que la vacunación heteróloga"no aumenta la posibilidad de mayor riesgo. Existe la seguridad en la combinación de vacunas", dijo. Además, indicó que por uno o dos o incluso tres días pueden presentarse algunos síntomas leves posteriores a la vacunación, "y existe una historia grande de reacciones leves, no es exclusivo de las vacunas de covid-19, en pediatría lo vemos mucho".



Además, agregó que estos efectos leves se dan porque "con la vacuna se produce una micro enfermedad, muy chiquita y ese tipo de reacciones indican que el organismo está reconociendo y haciendo la respuesta".



En el mismo sentido, el experto recomendó "no esperar. El retardar ese refuerzo es darle la oportunidad al sistema inmune para que sea más susceptible al virus que esté circulando", detallando que todos los mayores de 18 años, después de cuatro meses de completar su esquema, pueden acercarse al punto de vacunación a recibir su dosis de refuerzo.



Por último, entre recomendaciones y mensajes a la comunidad, el doctor Olmos mencinó que "las vacunas son definitivamente la estrategia más importante para combatir esta pandemia. Hemos visto, por varias razones, que el refuerzo está ayudando muchísimo a que esa memoria de defensas se amplíe, porque la forma de actuar de un refuerzo, de vacuna con plataforma diferente, es potenciar el sistema inmune".



El experto terminó dejando claro que "la vacunación heteróloga es una excelente estrategia de salud para combatir el covid-19".

