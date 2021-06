Hay que abrirle paso a producción de vacunas en el país, dice Minsalud

Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud y Protección Social, participó en el lanzamiento de la empresa VaxThera, del Grupo Sura, que le apuesta a la creación de vacunas en el país.

Durante su intervención, el ministro destacó que esta idea surge de las necesidades que se tienen como país, en materia de producción de vacunas y recordó que esas capacidades se perdieron en 2011, momento en el que, quizás, se confío en que siempre habría disponibilidad de vacunas en el mundo ante cualquier enfermedad.



“Siempre es fácil mirar con retrovisor, pero ahí cometimos un error, no solo Colombia, muchos países, y todos quedamos bajo la expectativa de que la capacidad de producción mundial”, precisó el ministro, al destacar que en ese momento no se pensó que se podría dar una eventualidad como la pandemia

que está viviendo el mundo.



Asimismo, Ruiz Gómez señaló que el país, con su nivel de desarrollo, probablemente podría tener la capacidad de producir. “Ustedes no se imaginan el predicamento que hemos pasado para llegar a tener hoy 74 millones de vacunas adquiridas”, manifestó el ministro.

Asimismo, destacó que el país cerrará junio con al menos 18 millones de dosis aplicadas, mientras que la meta para septiembre es tener 35 millones de ciudadanos con al menos una dosis y reiteró que para el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 se han invertido 4,4 billones de pesos, de los cuales 3,7 han sido para la adquisición de vacunas.



“Esos recursos que invertimos perfectamente puede y deben ser utilizados de manera inteligente, que nos genere seguridad y soberanía sanitaria”, aseguró el ministro, al dejar claro que es una decisión como Gobierno Nacional está siendo impulsada, pues el país debe pasar de ser comprador de vacunas.



“Tenemos que dar un paso para generar la capacidad de producir y poder blindarnos frente a la eventualidad de que el covid se vuelva endemia o la aparición de nuevas enfermedades”, agregó Ruiz Gómez.



¿Qué es VaxThera?

VaxThera es una empresa experta en biotecnología, que contribuirá a la independencia en biológicos para Colombia y América Latina y que según sus directivas surge con una inversión proyectada de 54 millones de dólares por parte de Seguros SURA Colombia en la primera fase y el conocimiento de científicos con más de 30 años de experiencia en la investigación y desarrollo de vacunas.



Dicha empresa adelanta el desarrollo de vacunas como la del coronavirus, dengue, chikunguña, fiebre amarilla, influenza y Zika y según los anuncios hechos hoy construirá una planta de 35.000 mts2, que contará con los más altos estándares tecnológicos y de talento humano, donde generará alrededor de 500 empleos de todos los niveles de especialidad.



UNIDAD DE SALUD