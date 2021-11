Lo que debe saber sobre la vacunación contra covid-19 en niños

Hace unos días el Gobierno Nacional dio luz verde para que se iniciara la vacunación contra covid-19 en niños y niñas entre los 3 y los 11 años a partir del 31 de octubre.



(Le recomendamos consultar: La pandemia en Colombia iría hasta junio de 2022, según el INS)



El presidente Iván Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunciaron que la inmunización de esta población se realizará con el biológico del laboratorio Sinovac, con un esquema de dos dosis y un período de 28 días entre la primera y la segunda dosis.



(Además: Minsalud responde hasta cuándo será obligatorio el uso de tapabocas)

“Es una vacuna que ha probado ser muy eficiente y segura. Hemos aplicado más de 14 millones de dosis de la vacuna de Sinovac en Colombia a personas adultas”, manifestó el jefe de la cartera de Salud. En este sentido, la decisión de vacunar a los menores en este rango de edad se tomó en consenso con expertos de la Sociedad Colombiana de Pediatría, la Asociación Colombiana de Infectología y la Asociación Colombiana de Inmunología y el comité asesor de vacunas del Ministerio de Salud con base en la evidencia.



Los beneficios de la vacunación contra enfermedades inmunoprevenibles en la población infantil son innegables, disminuyen la carga de la enfermedad, hospitalización y muerte, según el consejo de expertos.



Para vacunar a los niños, los padres deben llevar el carné de vacunación de los menores y preferiblemente que no presenten síntomas respiratorios o de gripa. Idealmente, se debe agendar la cita con la EPS o buscar horarios en los que se puedan evitar aglomeraciones en el momento de la vacunación.



(Siga leyendo: Quienes ya tuvieron covid-19 pueden vacunarse a los 30 días, dice Minsalud)

El hecho de que la gravedad de la enfermedad sea menor en niños no quiere decir que esta no pueda tener desenlaces fatales o que no les de covid-19. FACEBOOK

TWITTER

Los efectos secundarios que puede presentar el menor incluyen molestias en el lugar de la aplicación de la vacuna, malestar o fiebre y son similares a los que se observan en los adultos, tanto con las vacunas de virus inactivados como con las vacunas ARNm. Incluso las vacunas de virus inactivados, como la vacuna de Sinovac, son plataformas seguras que llevan más de cien años aplicándose a otros ejemplos de vacunas como la de hepatitis A o polio inyectable.



Si bien es cierto que el covid-19 afecta en menor proporción a los niños que a los adultos, el hecho de que la gravedad de la enfermedad sea menor no quiere decir que esta no pueda tener desenlaces fatales en los infantes o que no les dé covid-19, según lo explica Germán Camacho, pediatra infectólogo y jefe de servicios de infectología de la Fundación Hospital Fundación Hospital Pediátrico de la Misericordia.



“La incidencia del covid-19 en pediatría es similar a la hepatitis A o la influenza, para las cuales, rutinariamente, ponemos vacunas”, manifiesta el experto, quien agrega que es importante vacunar a los niños para disminuir el riesgo de complicaciones que pueden ser similares a otras complicaciones virales, además como medida complementaria para el regreso adecuado al colegio.



Si el menor presenta alguna comorbilidad, es necesario que los padres o quien esté a su cargo consulte con el médico. No obstante, Camacho insiste en la seguridad de la vacuna de Sinovac para proteger a esta población.



(Le puede interesar: ‘Covid prolongado’, el reto incierto que ya deja millones de afectados)



Por otra parte, de acuerdo con las directrices del Ministerio de Salud, las personas que se recuperaron de covid-19 pueden recibir la vacuna 30 días después de haber sufrido la infección y los menores no son la excepción.



“La invitación es a que los padres lleven a los niños a los diferentes centros de vacunación en el país, el parte de tranquilidad sobre la seguridad de las vacunas en los niños es que los estudios demuestran los beneficios en estos grupos de edad. Cabe mencionar que las vacunas de Sinovac tienen más de cien millones de dosis aplicadas en países como China con un buen perfil de seguridad”, concluye Camacho.

Más noticias de Salud

-Así se pueden combinar vacunas para la tercera dosis



-Así es la vacuna de ADN contra covid-19 que se prueba en Colombia



-Eutanasia en personas sin inminencia de muerte revive el debate