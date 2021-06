¿Por qué algunos males mentales fueron priorizados en la vacunación?

De acuerdo con el decreto 466, que modificó los lineamientos del Plan Nacional de Vacunación, algunas enfermedades mentales fueron priorizadas para que sus pacientes de 16 a 49 años sean inmunizados en la etapa III que está en curso.

La razón por la que fueron priorizadas es que, tal como ha logrado establecer la evidencia científica, estas comorbilidades aumentan el riesgo de exposición frente al virus e incluso pueden desembocar formas graves del covid-19.



De acuerdo con la psiquiatra Olga Albornoz, algunos trastornos como el autismo y las discapacidades intelectuales en las personas jóvenes pueden condicionar comportamientos que impiden dimensionar la gravedad del riesgo y limitar la posibilidad de aplicar medidas biosanitarias de manera adecuada.



En otras palabras, la psiquiatra señala que estos pacientes son más vulnerables en el contexto de la pandemia no solo por la gravedad que presentan sino también porque requieren de cuidadores que al estar permanentemente cerca de ellos pueden incrementar su exposición al virus.



De igual forma, Rodrigo Córdoba, expresidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, dice que algunas personas afectadas por las enfermedades priorizadas, como la esquizofrenia y otras que tienen componentes delirantes, pueden presentar compromisos somáticos derivados de otras comorbilidades o condiciones como la desnutrición y las adicciones, que disminuyen sus defensas.



En ese sentido, la psicóloga clínica Sandra Herrera apunta que si bien el listado que prioriza algunas enfermedades mentales es oportuno, no es suficiente porque deja por fuera cuadros como la depresión subclínica y clínica, que favorece en muchos casos la no aplicación de las medidas, el abandono personal y dificultades para el abordaje adecuado de estas personas en medio de la pandemia.



Y de ahí sugiere que prontamente todas las enfermedades con afectación mental sean incluidas en estos listados.



En concreto, el decreto 466 priorizó en la etapa III de la vacunación a los pacientes diagnosticados de desórdenes neurológicos, esquizofrenia, trastorno esquizotípico, trastornos de ideas delirantes, trastorno bipolar y autismo, discapacidad intelectual y otros trastornos mentales debidos a lesión o disfunción cerebral o a enfermedad somática.



Vale decir que según el decreto 630, publicado esta semana, las personas con estas comorbilidades serán priorizadas si tienen entre 12 y 49 años y por lo pronto lo único que deben hacer es consultar su priorización en Mi Vacuna, postularse si es el caso y esperar la llamada de una IPS para fijar un lugar y fechas de inmunización.

