¿Cómo funcionaría app con código QR de Minsalud para reconocer a vacunados?

El Ministerio de Salud está trabajando en una aplicación que funcionará por medio de código QR y que permitirá identificar a la población vacunada en el país.



Así lo dio a conocer el ministro de Salud, quien en diálogo con el medio ‘La Voz de América’ afirmó que su cartera ya tiene un buen avance en el desarrollo de esta aplicación. ¿Cómo funcionará? ¿Sería una aplicación solo de registro?



El ministro afirmó que se ha avanzado en una aplicación del Ministerio que será muy segura con los datos de los colombianos. La aplicación operará como un registro electrónico en la que cada ciudadano vacunado tendrá un código QR que le permitirá identificarse como inmunizado en el país.



El código, según el ministro, podrá leerse en la entrada de los restaurantes, aeropuertos, entre otros espacios sociales y de ocio.



“Se podrá exhibir y leer en la entrada de los estadios, en los restaurantes, en los aeropuertos para poder establecer, más allá de un papel, que la persona está vacunada y poder verificar su vacunación”, dijo el ministro para el medio citado.



Así las cosas, en primera medida el aplicativo reemplazaría el carné de vacunación en papel que se ha venido manejando en el país desde el comienzo de la inmunización el pasado mes de febrero, en donde se consigna la fecha de aplicación de las dosis, junto con otros datos de la vacuna recibida y del vacunador.



La idea de pedirles a los ciudadanos un pasaporte covid tiene sus pros y sus contras. Foto: Vanexa Romero

¿Pero, sería solo una aplicación de registro o, al contrario, sería un pasaporte para ingresar a actividades sociales, tal como se ha impuesto en otros países para impulsar a quienes se niegan a vacunarse?



Según el funcionario, en un principio es un mecanismo de registro pero, eventualmente, podría ser un mecanismo para asegurar la vacunación.



“Eventualmente puede utilizarse como un mecanismo para poder asegurar que las personas que entren a un evento sean personas vacunadas”, afirmó.



Por el momento no se conocen más detalles sobre la eventualidad de que en Colombia se establezca un pasaporte de vacunación para el ingreso a actividades en el marco de la reactivación.



Sin embargo, según se supo en las últimas semanas, el Gobierno Nacional sí está contemplando posibles medidas para la población que se rehúsa a vacunarse, en caso tal de que este sea un porcentaje mayoritario.



“Si no hay una cobertura aceptable de vacunación, realmente el Gobierno podría tomar medidas de restricción a algunos espacios y actividades a personas que no se han vacunado”, afirmó Ruiz a ‘Blu Radio’.



