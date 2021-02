Colombianos en el extranjero hablan de su experiencia con la vacuna

Mientras Colombia ya se enfrenta a la primera etapa de vacunación, colombianos residentes en diferentes partes del mundo compartieron con EL TIEMPO cómo ha sido su experiencia durante la pandemia y su proceso pero hacer parte de la lista de ciudadanos que ya han sido vacunados contra el covid-19.

Conozca sus historias

'Los mitos son entendibles, pero la evidencia es clara': Epidemiólogo colombiano

Nombre: Felipe Lobelo

País actual de residencia: Estados Unidos.

Profesión: Epidemiólogo.

Me enteré de la existencia del covid-19 en enero del 2020. Como trabajé en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), tenía conexión directa con colegas que ya estaba preocupados por el virus en China y lo que se podría venir para el mundo. De hecho, mi esposa trabaja en el CDC y estuvo involucrada en el proceso de estructurar una respuesta ante la pandemia.

Foto: Cortesía

Al ser profesional de salud, trabajando en la respuesta a la emergencia desde Kaiser Permanente, que fue el lugar en donde recibí la vacuna de Pfizer. Tuve la primera dosis a finales de diciembre de 1010 y la segunda 21 días después, es decir en enero 2021.



Fue una vacunación normal, que se dió a partir de citas, en este país los primeros fueron los doctores de las Unidades de Cuidado Intensivo. En la primera dosis no pasó nada raro, un pequeño dolor en el brazo que se quitó al siguiente día. En la segunda aplicación sentí un poco de fatiga, pero nada especial o que deba generar duda, estrés o miedo alrededor de su aplicación. La evidencia ahorita es clara, la única contraindicación es para personas con alergia hacia algún componente de la vacuna o que presentaron alergia a la primera aplicación, pero no fue mi caso.



Es importante que la gente sepa que no hay una diferencia sustancial entre las vacunas, todas cumplen con su razón de ser: evitar una enfermedad grave, tanto la hospitalización como la muerte. Ahora, la efectividad para reducir los síntomas leves y moderados sí dependen del tipo de vacuna, la de mayor efectividad es la de Pfizer y Moderna con el 95 %; y luego vienen las otras. También hay algunas con diferencias logísticas como las de Jhonson y Jhonson, que es de una aplicación. Sin embargo, todas son funcionales. Es bueno e importante tener varias opciones ya que se necesitan millones de ellas.

'Justo ahora es el momento de confiar en la ciencia'

Nombre: Martha Méndez

País de residencia: España

​Profesión: Anestesióloga

Tengo 38 años y vivo en España desde hace seis años, país en el que trabajo como médico anestesista. Han sido meses muy difíciles, con días de mucha presión, compañeros ingresados y al tiempo con la cabeza en Colombia pensando en mis familiares. Siempre con mucha esperanza y expectativa.

Foto: Cortesía

Decidí vacunarme bajo la premisa científica y porque es algo importante para detener la pandemia y cuidarse a uno y su familia. Me aplicaron la de Pfizer, en mi caso fue un proceso organizado y se respetaron los tiempos entre la primera y segunda dosis. Después de la primera dosis, no tuve ningún tipo de sintomatología y en la segunda, salvo un pequeño dolor de cabeza, no tuve nada más. Eso fue ya hace una semana.

Colombiana vacunada en Israel

Nombre: Bella Clara Ventura

País de residencia: Israel

Profesión: Escritora

Soy colombiana, mexicana e israelí. Soy escritora, poeta y novelista. Hace poco publiqué el libro ‘El amor en los tiempos del coronavirus’, que se consigue en la Librería Nacional de Colombia. Soy una madre y una abuela muy feliz que vive en Israel hace siete años con un esposo amoroso.

Foto: Cortesía

Vivo en un país donde el sistema de salud cubre a toda la gente. Al comienzo tuve un poco de miedo, pero decidí vacunarme porque entendí que soy un arma que debe protegerse a sí misma y a los demás. Por fortuna, no sentí ningún malestar ni contraindicación con la vacuna de Pfizer. Hago yoga y llevo una vida tranquila. Cuido mi salud.



Tengo la fortuna de vivir en un país donde se privilegia la salud de la gente y en donde han vacunado a alrededor de 3,5 millones de personas. Me preocupa mucho que en Colombia, donde está mi familia, no están claras las políticas de vacunación.

‘Me gané la vacuna rusa en una rifa’

Nombre: Leonardo Andrés Yermanos

País actual de residencia: Buenos Aires

Profesión: médico.

Soy médico de la universidad Juan N. Corpas, en Bogotá. En marzo del año pasado viajé a Buenos Aires (Argentina) a hacer la residencia en medicina interna. La pandemia me cogió aquí. Mientras tanto, en Colombia, casi toda mi familia se contagió de covid. Mi mamá estuvo hospitalizada por neumonía durante una semana. Mi papá también se contagió pero no pasó a mayores. Mi esposa y mis dos hijos se contagiaron también.

Foto: Cortesía

La residencia la he hecho en el Sanatorio San José, donde hicieron una rifa entre los médicos para que fuera el primero en recibir la vacuna rusa Sputnik y yo fui el ganador. Aunque en los días siguientes vacunaron a todos.



Al comienzo, mis colegas y yo tuvimos dolor en el cuerpo y un episodio febril que no duró más de día y medio. Todos asimilamos muy bien la vacuna. La primera dosis la recibí el 14 de enero, y la segunda, el 4 de febrero. Las cosas han mejorado mucho en Argentina, ya no hay esas cuarentenas tan estrictas como en Colombia. Mis amigos médicos, allá, están muy preocupados porque la vacunación está muy demorada. Y mi familia también.

"Hay que hacerlo por uno mismo": Catalina Stein y Fernando Urrego

Nombre: Catalina Stein y Fernando Urrego

País de residencia: Estados Unidos.

Tenemos 69 y 73 años y vivimos en Miami hace 26 años. Tenemos tres hijos y cuatro nietos. Ya recibimos las dos dosis de la vacuna de Pfizer. La primera nos la pusieron el 11 de enero, y la segunda, el 2 de febrero. Aquí todo ha sido muy organizado. Y no hemos tenido ninguna reacción, gracias a Dios.

Foto: Cortesía

Yo, Catalina, gozo de una muy buena salud. Yo, Fernando, sí tengo ciertas afectaciones con la tensión, el azúcar y el corazón, pero sin mayores complicaciones. Llevamos una vida tranquila y con hábitos saludables.



Sabemos que hay personas que le tienen miedo a la vacuna. Pero tienen que dejar ese miedo de inmediato y que se pongan la vacuna que les ofrezcan, de la marca que sea, eso no tiene por qué importar. Hay que hacerlo por uno mismo, por la familia, por la gente que está alrededor, para ver si volvemos a la vida normal.

