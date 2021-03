Anuncian ‘pico y cédula’ para agendar vacunación de mayores de 80 años

Desde este sábado 13 de marzo, se autoriza el agendamiento presencial de vacunación, mediante el mecanismo de pico y cédula de dos números. Así lo dio a conocer el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, mientras lideraba el 76 Puesto de Mando Unificado (PMU) en el cual se revisaron los avances en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 en el país.



Según informó el jefe de la cartera de salud, esto se hace con el fin de mejorar la cobertura de vacunación de la población de 80 años y más, que hasta el momento no han sido llamados por su respectiva IPS para el procedimiento.



Así, a partir de mañana los interesados podrán asistir a su IPS primaria o una IPS cerca de su hogar para que lo agenden; el requisito para hacer este agendamiento presencial es cumplir con el pico y cédula de dos dígitos establecidos por las alcaldías municipales para evitar las aglomeraciones.



De acuerdo con lo expresado por el ministro Ruiz en este PMU, “se han evidenciado algunas dificultades con el régimen subsidiado que no tienen la trazabilidad de la población afiliada”. De esta manera, asistir a hacer el agendamiento presencial podría ayudar a agilizar el proceso para mayores de 80 años que no han podido ser contactados.



"Colombia en este momento tiene una tasa baja de contagio. Lo que menos queremos es que se generen aglomeraciones y aumente el riesgo en poblaciones que aún son muy vulnerables, por eso la importancia de establecer un pico y cédula", manifestó el ministro.



Sin embargo, indicó la entidad, esto no quiere decir que se dejen de hacer agendamientos de manera telefónica, sino que conforme se finalice el agendamiento por parte de las EPS e IPS, se puedan implementar estrategias de agendamiento presencial.

Vacunación a un mejor ritmo

Vacunación adultos mayores en Bogotá. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Durante el PMU también hizo un reconocimiento a la labor adelantada en los últimos días en temas de vacunación, pues aseguró que se superó la barrera de las 100.000 dosis aplicadas en un día, llegando a 108.958 con corte de las 11:59 p.m. del jueves 11 de marzo.



"Es uno de los ritmos más rápidos que ha habido. Hay países que han empezado hace dos meses y no lo han logrado", indicó el ministro Ruiz.



Luego de reconocer el ritmo alcanzado, también hizo énfasis en que ahora viene un reto mayor para todos los actores del sistema, y es llegar a 200.000 dosis de vacunas diarias.



Por su parte, Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, indicó que durante las tres primeras semanas de vacunación contra el covid-19 se han evidenciado algunas falencias que están a tiempo de corregirse, de tal manera que se garantice la aplicación de las vacunas, previendo que en el país se proyecta tener al menos 3,4 millones de dosis para aplicar.



También afirmó que el porcentaje de pérdida global de vacunas en el país ha sido muy bajo, pues apenas representa el 0,04 % del total aplicadas hasta el momento, que equivalente a 290. De acuerdo con Bermont, esto está muy por debajo de lo que la OMS establece como rangos normales de pérdidas, que pueden estar entre el 5 % y 10 %



