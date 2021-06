Vacunación de privados comenzaría el 15 de junio

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, afirmó que la vacunación contra el covid-19 por parte de sectores privados comenzará el próximo 15 de junio y se hará con 2,5 millones de dosis que el Estado colombiano comprará a Sinovac y serán adquiridas por las empresas para inmunizar a sus colaboradores.

"En este momento ya tenemos un acuerdo con un número importante de gremios para que las vacunas se adquieran a través del contrato que tiene el Gobierno con Sinovac, en donde se está avanzando en la adquisición para 2,5 millones de vacunas", informó Ruiz.



El ministro señaló, además, que esta semana se estará emitiendo una resolución que afina aspectos para la vacunación de privados "y estamos pendientes de la programación que nos haga Sinovac de envíos. Yo esperaría que a finales de junio ya estén llegando vacunas para vacunación por parte de privados", puntualizó.



Cabe recordar que según la resolución 507, este proceso tiene que estar en consonancia y concordancia con el Plan Nacional de Vacunación, pero la aplicación no podrá distraer recurso humano que ya esté trabajando en este proceso ni usar las redes dispuestas para él. Además, las dosis no podrán ser vendidas, serán de aplicación gratuita.



El comienzo de este proceso servirá para dinamizar la campaña de vacunación que, de acuerdo con el más reciente reporte, ya logró cubrir con dos dosis a 3'338.638 personas, lo que representa un avance del 9,54 por ciento en la meta de inmunizar al 70 por ciento de la población (35 millones de personas).



El miércoles se aplicaron 292.104 dosis y se sumaron 22.612 que Santander había administrado con anterioridad, pero que no fueron reportadas oportunamente.



El total de dosis aplicadas al que llegó el país es de 10'697.683 y el promedio diario de la última semana se ubica en 265.046, el nivel esperado para cumplir la meta propuesta.



Para seguir avanzando en la etapa III del plan, el ministro Ruiz recordó que ayer miércoles llegaron al país 580.000 dosis de Pfizer, este jueves aterrizarán otras 500.000 del mismo laboratorio; este viernes, un millón de AstraZeneca, y el próximo domingo, otro millón de dosis de vacunas de Sinovac.



"De manera que vayan llegando, las vamos a estar distribuyendo", dijo, y precisó que lo que Colombia busca en el actual momento es crecer en la velocidad de la vacunación, lo que indica que una ciudad puede agotar sus existencias de biológicos.

UNIDAD DE SALUD