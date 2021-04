Vacunación se redujo a una tercera parte en el puente de Semana Santa

Entre el Jueves Santo y el domingo, días feriados, en Colombia se aplicaron 164.693 dosis de vacuna contra el covid-19, lo que representa tres veces menos que las 424.531 que se administraron en el territorio nacional entre el lunes y el miércoles, días hábiles.

De hecho, el dato revelado este lunes por el Ministerio de Salud indica que el domingo se pusieron 27.036 inyecciones, la cifra más baja desde el 22 de marzo. Y si bien el total al que se llegó, de 2'408.085, representa el 80,26 por ciento de la meta del Gobierno, en el sentido de llegar las tres millones de dosis el 17 de abril, generan inquietud entre varios sectores las cifras recientes.



Entre otras, porque aunque se dijo que la vacunación no se iba a frenar en la Semana Santa, el promedio diario entre jueves y domingo fue de 41.173, muy por debajo de las 141.510 en promedio entre lunes y miércoles y del récord del 30 de marzo (156.476).



Gustavo Morales, presidente de Acemi, gremio que reúne a las EPS del régimen contributivo, afirma que el ritmo de vacunación depende de la disponibilidad de dosis y en ese sentido las aseguradoras han seguido rigurosamente los procedimientos de agendamiento. “Es importante que se reserven las segundas dosis para completar los esquemas y eso hay que detallarlo en las cifras”, explica.



Luis Jorge Hernández, doctor en salud pública, sostiene que el ritmo reciente tiene que ver con la llegada a cuentagotas al país "y hay que reconocer que varios departamentos y municipios tienen dificultades para cumplir con sus metas, algo que hay que solucionar con urgencia".



Cabe recordar que hasta el momento han llegado al país 3'743.634 dosis, 90 por ciento de las cuales ya se han asignado a los territorios y solo hace falta distribuir las que llegaron la semana pasada de Pfizer.



En ese sentido, Gabriel Riveros, exministro de Salud, apunta que la provisión de vacunas es una limitante, pero el bajo rendimiento también se debe a deficiencias logísticas en la distribución y en la aplicación en algunas regiones.



El infectólogo Carlos Eduardo Pérez dice por su parte que la mejor explicación sería que no hubiera vacunas y que por lo tanto se disminuiría el ritmo por falta del insumo, “pero lo que sería inaceptable es que por tratarse de días festivos no haya la capacidad instalada”. “La vacunación si no es masiva y rápida, no funciona, no solo es un acto individual sino de responsabilidad colectiva”, indica.



Por eso propone para agilizar las dosis evitar las intermediaciones de las EPS o IPS y mantener el plan sin pausa y con aceleración paulatina.



En Bogotá, por ejemplo, el fin de semana se habilitó un puesto de vacunación para aplicación en mayores de 70 años sin agendamiento, una estrategia que buscaba sostener el ritmo en la capital.



A falta de 12 días para el 17 de abril, el país tendría que aplicar 50.000 dosis diarias para llegar a las 3 millones, algo que parece posible, pero lejano a la capacidad máxima que han mencionado las autoridades de 200.000 cada jornada.



Por lo pronto, se espera que en abril lleguen 8 millones de dosis, 5 millones de las cuales serán de Sinovac, 2,2 millones de Pfizer y 400.000 de AstraZeneca a través de Covax. Este fin de semana llegarían 500.000 dosis de Sinovac.

