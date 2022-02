Tanto el certificado físico como el digital son válidos a la hora de demostrar que se ha aplicado la vacuna contra covid-19, requisito de ingreso que se exige en lugares públicos como restaurantes, cines, discotecas, sitios de baile, conciertos, entre otras actividades de ocio, así como viajes nacionales e internacionales.



En caso de que lo haya extraviado, le contamos cuáles son las opciones que le restan para obtener un nuevo carné de vacunación de forma gratuita, según las disposiciones de las autoridades sanitarias.



De acuerdo con la Secretaría de Salud de Bogotá, si pierde este documento lo primero que debe hacer es interponer la denuncia ante la página de la Policía Nacional, para así obtener el soporte oficial que evidencie la pérdida de documentos. Con dicha constancia, según la entidad, puede pedir un nuevo documento físico en un punto de vacunación.

Por otra parte, si pierde el carnet de vacunación puede visitar la pagina web Mi Vacuna (mivacuna.sispro.gov.co), plataforma que ha estipulado el Ministerio de Salud para descargar el certificado digital de inmunización.



Dicho certificado electrónico se obtiene ingresando en el portal, diligenciando el número de cédula y la información personal requerida. Una vez se genere el documento, este cuenta con un código QR que contiene el estatus vacunal y, al igual que el carné físico, contiene el número de dosis, el biológico con el cual fue vacunado y la fecha de aplicación.



El sistema generará su certificado en formato PDF, para que pueda descargarlo. Si no aparecen datos o los que hay son erróneos o incompletos, póngase en contacto con su EPS, para hacer el cargue de información, o escriba al correo electrónico soportemivacuna@minsalud.gov.co para solicitar los ajustes. Detalle de manera clara y concisa los errores o información faltante en el carné.



Dicho correo debe contener su nombre completo, número de identificación (adjunte una copia de su documento de identidad), las fechas y lugares exactos en los que fue vacunado y la marca de las vacunas que recibió.



No obstante, varios usuarios han reportado que el certificado de Mi Vacuna no contiene la información completa.



Sin embargo, llevar consigo lo que allí este consignado refleja que la persona ha tenido contacto con las vacunas. De igual forma, en caso de que no se tenga de manera explicita la certificación de todas las dosis aplicadas, se puede solicitar nuevamente en el puesto de vacunación al que acudió y en caso extremo de que el puesto ya no exista- ya que muchos se han cerrado- se puede comunicar con las EPS a la que está afiliado y solicitar dicha información.



Se recomienda tener una copia para tener los datos completos que allí se recopilan.

