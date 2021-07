En agosto arrancaría vacunación a toda la población, sin restricciones

Con 24 millones de dosis aplicadas contra el covid-19, el Plan Nacional de Vacunación (PNV) ha superado las metas propuestas, a tal punto que el Gobierno Nacional plantea la posibilidad de levantar las restricciones de edad y unificar todas las etapas para avanzar en este proceso.



De hecho, en este momento se inmuniza sin restricción a la población por encima de 35 años (además de quienes presentan alguna comorbilidad) en razón a que progresivamente –y en un promedio casi semanal– se han adicionado quinquenios en orden descendente, tanto que estaría próxima a iniciarse la vacunación para las personas entre 30 y 34 años.



Pero esta velocidad, que de acuerdo con Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), permitirá que a finales de julio se haya aplicado más de 25 millones de dosis, parece frenar la dinámica de vacunación por parte de privados, según lo anunció el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe, porque el PNV estaría dando cobertura a su población de interés.



Sin embargo, basta ver la cobertura de vacunación con esquemas completos por grupos de edad para darse cuenta de que a pesar de estas aperturas los objetivos finales aún están distantes.



Por ejemplo, entre los 35 y los 39 años, menos del 10 por ciento de la población susceptible ha recibido la primera dosis, mientras que entre los 40 y los 44 años apenas se ha cubierto la cuarta parte, y entre los 45 y los 49 años, algo más del 33 por ciento. Con respecto a las segundas dosis, entre los 40 y los 44 años solo se ha cubierto el 12,1 por ciento de la población objeto, y entre los 45 y los 49, solo el 13,8 por ciento.



Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, dice que la apertura progresiva de estos quinquenios muestra unas asimetrías en la rapidez con la que las personas se vacunan de acuerdo con “la percepción del riesgo”.

Víctor Muñoz, director del Dapre. Foto: Presidencia

En otras palabras, quienes consideran que pueden tener mayor afectación frente al virus acuden más rápido a los puestos de vacunación, y la evidencia demuestra que los mayores buscan inmunizarse más rápido, mientras que menos del 10 por ciento de la población joven atiende a este llamado en las primeras etapas, por lo que se vacunarán en plazos más largos.



De ahí que Bermont insista en que abrir las etapas de vacunación no significa de ninguna manera que toda la población objetivo quede vacunada completamente, sino que se continúa un proceso en el que hay muchas personas sin vacunar a las que incluso hay que buscar de manera activa para poder cumplir las metas propuestas, como son la protección individual y alcanzar la inmunidad de rebaño con la inmunización del 70 por ciento de la población antes de finalizar el año.

Vacunación sin restricción

Frente a la fusión de todas las etapas de vacunación, Víctor Muñoz dijo que es una medida que se está contemplando y se revisa en función de los biológicos, del agendamiento y la asistencia de las personas al proceso de vacunación, y aseguró que la iniciativa ya funciona en cerca de 60 poblaciones que tienen menos de 50.000 habitantes y se espera para los próximos días que se extienda a los municipios con menos de 100.000 habitantes.



Por su parte, en el Ministerio de Salud consideran que liberando las restricciones progresivas para los quinquenios que faltan, a finales de agosto estarían fusionadas todas las etapas y la vacunación sería posible sin limitaciones para toda la población en el país.



El salubrista Pedro León Cifuentes coincide con Bermont al asegurar que esta apertura no significa que la gente masivamente acuda a los puestos de vacunación porque todavía existen muchas creencias y conceptos equivocados que generan resistencia a vacunarse en un buen número de personas, dentro de las cuales hay muchas con riesgos verdaderos frente al virus.

La Secretaría de Salud llega a la vereda El Verjón, de la localidad de Chapinero, en Bogotá, para aplicar la vacuna contra el covid-19. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

“El reto es vencer todas las barreras culturales, emocionales y de mala información que bloquean el proceso de vacunación y pueden echarlo por la borda si no se actúa con rapidez para enfrentar estos hechos”, agrega Cifuentes.



Y no le basta razón a Cifuentes, porque al revisar los porcentajes de cobertura con esquemas completos para las primeras etapas que el PNV priorizó con el objeto de proteger a las personas con mayores riesgos, se aprecia que a pesar de no tener ninguna restricción, por ejemplo, entre 60 y 64 años , solo se ha vacunado el 47,3 por ciento de los 2’229.945 personas que según el Dane se encuentran en este rango de edad; por su parte, entre los 65 y los 69 años se han inmunizado enteramente algo más de la mitad, y, lo que es peor, por encima de los 80 años aún faltaría un 20 por ciento de la población susceptible.



Sin embargo, el Gobierno es optimista y considera que sumando esfuerzos antes de finalizar el año, más de 35 millones de colombianos se habrán vacunado completamente. Para eso se han comprado 74 millones de dosis de diferentes vacunas “que nos permiten sobrecumplir lo que se requería para vacunación”, dice Muñoz.



*Editor de Salud