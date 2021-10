Invima autoriza ensayo clínico en el país para nueva vacuna contra covid-19

El Invima dio luz verde al laboratorio estadounidense Inovio para adelantar en Colombia un ensayo clínico de su candidata a vacuna INO-4800 contra el covid-19, que emplea la tecnología ADN.



(Le puede interesar:¿Puedo tomar trago después de vacunarme contra el covid-19?)



Inovio adelantará en el país el segmento de Fase 3 del ensayo global de fase 2/3 llamado Innova para evaluar la eficacia de INO-4800 en un régimen de dos dosis (2,0 mg por dosis), administradas con un mes de diferencia de forma aleatoria en hombres y mujeres no embarazadas, mayores de 18 años.



(Lea también: OMS recomienda tercera dosis de vacuna para personas inmunodeprimidas)

“Nuestra vacuna tiene varias ventajas potenciales: en los estudios clínicos realizados hasta la fecha ha demostrado ser bien tolerada, al tiempo que genera una respuesta inmunitaria equilibrada que incluye la participación tanto de las células T como de las células B (que hacen parte del sistema inmunitario). Además, no necesita ser congelada en ningún momento, lo que sí es necesario para todas las vacunas ARNm.

Estas ventajas potenciales son muy importantes dada la urgente necesidad de suministrar una vacuna covid-19 segura y eficaz a tantas personas en todo el mundo”, dijo el doctor J. Joseph Kim, presidente de Inovio, quien además, se reúne esta tarde en Washington con el Presidente Iván Duque para hablar de este tema.



(Además: Qué responder a quienes todavía dudan si vacunarse contra la covid-19)



Esta empresa de biotecnología está dedicada a la producción de medicamentos de ADN diseñados para tratar y proteger a las personas de enfermedades infecciosas, cáncer y asociadas con el VPH. Está trabajando con su socio Advaccine Biopharmaceuticals Suzhou Co. (Advaccine) en el segmento de fase 3 en varios países, enfocados principalmente en América Latina, Asia y África. Recientemente, también recibieron la autorización reglamentaria para realizar ensayos en Brasil, Filipinas y México.



“Con las tasas de infección por covid-19 aumentando en muchas áreas y con un acceso aún limitado a las vacunas en muchos países del mundo, agradecemos a las autoridades de salud de Colombia por apoyar nuestros esfuerzos para hacer que más vacunas estén disponibles y sean accesibles. Si es aprobada, la candidata a vacuna ADN INO-4800, puede impulsar aún más la vacunación en Colombia y otros países, porque puede servir como vacuna de primera línea o como de refuerzo”, agregó Kim.



(Le sugerimos consultar: Las razones de la caída de los casos de covid-19 en el mundo)



Los datos de la fase 2 se dieron a conocer en mayo de 2021 y se encontró que INO-4800 es bien tolerada e inmunogénica en personas mayores de 18 años en el ensayo. Otras pruebas adelantadas por Inovio dan respuesta positiva incluso contra las variantes alfa, beta, gamma y delta.



La candidata a vacuna de ADN de Inovio contra el Sars-CoV-2, se compone de una pequeña molécula de ADN diseñada con precisión, que se inyecta por vía intradérmica con un dispositivo inteligente patentado, que la introduce directamente en las células del organismo. Al ser una de las únicas vacunas basadas en ácidos nucléicos que es estable a temperatura ambiente durante más de un año, a 37°C durante más de un mes, tiene una vida útil proyectada de cinco años a temperatura normal de refrigeración y no necesita ser congelada durante el transporte o el almacenamiento.

Más noticias de Salud

-El tortuoso camino del arroz dorado que evita la ceguera

​

-Sentencia de Corte sobre eutanasia aún no tiene efectos jurídicos: Minsalud

​

-Pandemia y redes sociales: los efectos en la salud mental de los jóvenes