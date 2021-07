Gremio de las EPS pide al gobierno abrir vacunación para todas las edades

Acemi, el gremio que agrupa a las EPS en el país, le solicitó en la tarde de este jueves al Gobierno, y en concreto al ministro de Salud Fernando Ruiz, que abra de manera urgente la vacunación contra covid-19 en el país para todas las edades en el marco del Plan Nacional de Vacunación (PNV).



De acuerdo con Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Acemi, hace unos meses el problema era la no disponibilidad de vacunas, pero ahora “el principal problema en los puntos de vacunación es tener que rechazar a personas que se quieren vacunar, porque a ello obligan las disposiciones vigentes”.



En este sentido, el gremio de las EPS sugiere “aprovechar el momento para atender la necesidad y la voluntad de millones de personas que ansían vacunarse”, dice la carta dirigida al Ministro.



En este sentido, Acemi asegura que este fin de semana, que no tiene puente festivo, sería una buena oportunidad para que las personas decidan acudir a los puestos de vacunación sin ninguna restricción.



Cabe anotar que a la fecha, el PNV en su quinta etapa estipula que quienes tienen entre 30 y 34 años pueden aplicarse la vacuna bajo el modelo de agendamiento a través de las EPS.



“Sabemos que el gobierno piensa dar ese paso en algún momento del mes de agosto; nuestro llamado respetuoso, pero entusiasta, es que se de ese paso de manera inmediata”, concluye el documento, que incluso destaca que las EPS se encuentran preparadas para afrontar la logística que esto implica.



Unidad de Salud