La evidencia que respalda la vacuna de Sinovac: es segura y eficaz

Coronavac, la vacuna desarrollada por la china Sinovac y el Instituto brasileño Butantan, protege contra el 83,7 por ciento de los casos moderados de covid-19 y contra el 100 por ciento de los desenlaces graves de este enfermedad, demostraron los resultados del ensayo de fase III presentados este domingo y que están a la espera de publicarse en una revista científica.

La vacuna de Sinovac es, por ahora, la vacuna más usada en Brasil (representa cerca del 80 por ciento de los más de 47 millones aplicadas), Chile y en Colombia. En territorio nacional, de hecho, tres de cada cuatro dosis aplicadas son de este biológico, que se compone de dos inyecciones con un intervalo de 28 días.



El ensayo doble ciego aleatorizado de fase III de esta vacuna se realizó justamente en Brasil con la participación de 12.396 voluntarios adscritos en diversos centros de salud de ese país entre el 21 de julio y el 16 de diciembre de 2020.



Este estudio, de acuerdo con los investigadores, fue diseñado para probar la vacuna de Sinovac en este grupo (trabajadores de la salud) expuesto a Sars-CoV-2 con concentraciones virales potencialmente más altas que las que se presentan en la comunidad.



(Lea también: Vacuna de AstraZeneca: sus beneficios son ampliamente mayores)



Una parte recibió una dosis del inmunizante, a otra le fue suministrado un placebo y una tercera recibió dos dosis de la Coronavac. A un pequeño segmento del último grupo le fue aplicado el refuerzo después de tres semanas o más.



La eficacia de la vacuna para proteger contra los casos moderados y graves de covid-19 fue del 83,7 por ciento y para casos graves fue del 100 por ciento.



En otras palabras, el estudio indica que la vacuna de Sinovac protege de manera absoluta frente a la posibilidad de enfermar gravemente, tener que acudir a una UCI o morir por covid-19.



Con respecto a la eficacia en casos moderados, estos se presentarían solo en un 16,3 por ciento de los vacunados, sin que estos terminen con desenlaces graves o fatales.



(Consulte: Llegar a 250.000 dosis diarias no depende solo del Gobierno: Minsalud)



El estudio señala que los tamaños de las muestras (más pequeños en comparación con otros de fase III) permitieron demostrar que la vacuna fue “segura, bien tolerada y eficaz”. Dicha eficacia “se volvió más extensa a medida que aumentaba la gravedad de la enfermedad”.



La investigación también destaca que el perfil profesional de la población en estudio permitió una vigilancia altamente sensible “y se pudieron detectar los casos más leves de covid-19”, al punto de que las condiciones de este ensayo deben ser consideradas cuando los resultados sean extrapolados en otras poblaciones.



El paper, que ya fue enviado este domingo a la reconocida revista científica The Lancet para su verificación y publicación, concluye que el rendimiento de la vacuna “cumplió con los requisitos para la autorización de uso de emergencia en países y regiones que permiten una respuesta rápida a un problema de salud pública en curso”.



(Tal vez le interese: Cinco razones para no bajar la guardia ante el covid-19 en estos días)

Eficacia general aumenta con mayor intervalo

Con base en los resultados, la eficacia primaria contra el covid-19 sintomático de la vacuna de Sinovac fue del 50,7 por ciento para quienes reciben la segunda dosis en un intervalo de 14 días, es decir, para casos con síntomas leves o irrelevantes.



Y si bien el índice mínimo de eficacia general recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es, justamente, del 50 por ciento, el estudio encontró que la protección frente a los casos sintomáticos sube al 62,3 por ciento si el intervalo para la aplicación de la segunda dosis es a los 21 días.



El porcentaje de eficacia general (50,7 por ciento) fue ligeramente superior al 50,38 por ciento informado en un análisis previo.



Los resultados también señalaron que para los casos que requirieron asistencia médica, la efectividad de la Coronavac (83,7 por ciento) también fue superior a lo informado previamente (78 por ciento).



Finalmente, y no menos importante, el estudio de Butantan también evidencia que la Coronavac es eficaz en la protección contra las variantes brasileñas P.1. (Amazonas) y P.2. (Río de Janeiro), que se presumen más infecciosas. La P.1, valga recordar, ya hace presencia en Colombia.

UNIDAD DE SALUD