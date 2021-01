Lo que viene tras la aprobación de la vacuna de Pfizer en Colombia

Tras la autorización de uso en emergencia de la vacuna de Pfizer/BioNTech que dio el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -Invima- este martes, se pondrán en marcha las diferentes fases de la vacunación que ya tiene dispuestas el Ministerio de Salud con un primer lote de 1,7 millones de vacunas de la farmacéutica, que está agendado para llegar al país en febrero.



(Contexto: Atención: Colombia autoriza el uso de vacuna de Pfizer contra covid-19)

"En febrero vamos a tener el primer grupo de vacunas que va a ser el de Pfizer y que son 1,7 millones de biológicos. En enero estaremos trabajando en el alistamiento, todo el plan que hay que hacerlo con los entes territoriales para ubicar los sitios y preparar los puntos donde se va a hacer la vacunación", indicó el ministro de Salud Fernando Ruiz en el programa Prevención y Acción.

En enero estaremos trabajando en el alistamiento, todo el plan que hay que hacerlo con los entes territoriales para ubicar los sitios y preparar los puntos donde se va a hacer la vacunación FACEBOOK

TWITTER

Con este primer lote y de acuerdo con el plan ya diseñado, los primeros en vacunarse serán el personal médico "y continuaremos con personas mayores de 80 años. En el segundo grupo están los de 60 a 79 años y luego vendrán las personas con comorbilidades", explicó Ruiz.



(También lea: Piden respetar tiempos para segunda dosis de vacuna covid-19 de Pfizer)



Los principales objetivos de la primera fase de vacunación comprenden la reducción de la incidencia de casos graves, reducción de la mortalidad por coronavirus y proteger a los trabajadores de la salud, uno de los sectores más expuestos por el virus.



Luego vienen otras etapas en la que se busca vacunar a la población en general y en la que se incluyen las Fuerzas Militares, maestros y todas las personas que trabajan en el cuidado de otras personas-



"Todo este plan se buscará cumplir en el 2021 y como ya anunciamos, no estaremos vacunando ni a los menores de 16 años ni a las mujeres embarazadas debido a que los estudios que hay sobre las vacunas, no cubren esas poblaciones de manera que no hay información suficiente para conocer el riesgo de esas personas", explicó Ruiz.



El ministro de Salud afirmó también que los colombianos no podrán escoger la marca de la vacuna que se las aplicará, ya que se irá vacunando conforme van llegando las dosis al país. “Nosotros no vamos a dar la opción de que la persona escoja, porque eso sería imposible de manejar”, agregó.



(Además lea: Coronavirus: 16.835 contagios nuevos y 241 muertes más en Colombia)



Y si bien recordó que el plan de vacunación para el covid-19 en Colombia será

gratuito, indicó que desde el Ministerio se está preparando la normatividad para que en algún momento las personas que deseen comprar la vacuna lo puedan hacer a través de particulares.



(Le puede interesar: ¿El Gobierno Nacional autorizará a particulares vender la vacuna?)

Todos estos procesos de vacunación deberán contar con el diligenciamiento, la firma de consentimiento informado, la explicación del procedimiento, la entrega del carné, el registro y la observación de la IPS para tener un procedimiento de vacunación seguro.



“La IPS realiza el agendamiento de la cita de vacunación e informa a la EAPB y esta última actualiza la base de datos nominal de la población y lo carga a la plataforma Mi Vacuna. Finalmente el usuario consulta la información individual allí”, recordó el ministro Ruiz Gómez.



El Ministerio de Salud explicó que para garantizar la vacunación de toda la población, se identificarán las instituciones prestadores de salud públicas y privadas que cuenten con servicio de inmunización y urgencias habilitados y allí se aplicarán los biológicos.



Por su parte, la tarea de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) será asignar a cada ciudadano asegurado la IPS donde debe ir a vacunarse, el cual debe ser cercana a su vivienda para así poder garantizar el acceso oportuno.



En el caso de la población que no está asegurada, las entidades territoriales serán las encargadas de asignarles una IPS a donde deben ir a vacunarse.



(Lea también: ¡Pilas! Habrá toque de queda en Antioquia desde este miércoles)



(Además: Estos son los requisitos para entrar y salir de Colombia)

Por otras aprobaciones de vacunas

Por otro lado, el director del Invima, Julio César Aldana, adelantó que ya ha tenido reuniones con los representantes de la farmacéutica Janssen, que trabaja en la vacuna de Johnson & Johnson contra el covid.



La primera reunión, realizada de forma virtual, tuvo el objetivo darles a conocer el decreto que establece las condiciones sanitarias para el trámite y otorgamiento de la Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia (ASUE), para medicamentos de síntesis químicas y biológicas destinadas al diagnóstico, prevención y tratamiento del covid.



Hay que recordar que hace unos el Gobierno adquirió 9 millones de dosis de la farmacéutica Jenssen para inmunizar a los colombianos.



(No deje de leer: Sigue aumentando la ocupación de UCI en Colombia: va en 64,85 %)



La vacuna de Johnson & Johnson contra el covid fue probada durante la fase tres en Colombia.



Según Ruiz, se necesita vacunar 120 mil personas diariamente en el punto más alto para lograr las metas trazadas.



(Lea también: 10 cosas que se deben saber sobre la vacuna de Pfizer contra covid-19)

ELTIEMPO.COM