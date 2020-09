Vacunación masiva contra la covid podría ser a mediados del 2021: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) respondió este viernes una de las dudas más comunes frente a la vacunación por covid-19: el cuándo.

Margaret Harris, portavoz del organismo, en reunión con la prensa en Ginebra, afirmó que no espera una vacunación generalizada contra la covid-19 antes de mediados de 2021.



“Un número considerable de candidatos ha entrado ahora en la fase 3 de los ensayos. Conocemos al menos de seis a nueve que ya han recorrido un buen trecho en términos de investigación”, declaró. “Pero en términos de calendario realista, no esperamos ver una vacunación generalizada antes de mediados del año próximo”, agregó.



La portavoz explicó que la fase 3 de los ensayos clínicos -es decir la etapa de test masivos con voluntarios- puede llevar tiempo pues los científicos deben verificar que las vacunas son eficaces y seguras.



En concreto, entre seis y nueve candidatas a vacunas están en fases avanzadas de investigación, con una parte de ellas en la fase 3 de los ensayos clínicos, que requieren la participación de 30.000 o más voluntarios y de la que se extrae la información sobre la eficacia del producto y se confirma que es seguro.



La carrera por desarrollar una vacuna contra la covid-19 a la que se han lanzado decenas de farmacéuticas y firmas biotecnológicas ha generado esperanza y a la vez confusión sobre los plazos en los cuales una o más vacunas realmente podrían estar disponible para el público. Harris reconoció que esta confusión existe y que, en parte, ha sido alimentada por el hecho de que hay gente que está siendo vacunada en el marco de los ensayos clínicos que se están realizando con varias vacunas candidatas, pero que no se sabe si realmente funcionan.



“Los diferentes grupos de investigación están vacunando a gente, pero en estos momentos no tenemos una señal clara de que se haya llegado a un nivel de eficacia y seguridad suficiente”, explicó Harris.



Agregó que, en vista de los recursos que se están poniendo en ello, es muy probable que termine habiendo más de una vacuna disponible y que las que salgan al mercado podrían ser utilizadas en distintos grupos de población. No obstante, Harris reconoció el peligro de “alimentar falsas esperanzas” porque esto puede “aumentar la complacencia” frente al virus y hacer que se descuiden gestos básicos de prevención, como la distancia social, el uso de mascarillas y el lavado de manos.



Unicef coordinará compra y suministro

Este viernes también se conoció que el Fondo para la Infancia de Naciones Unidas (Unicef) coordinará la compra y distribución de vacunas contra la covid-19 y que cantidades “sin precedentes” podrían producirse durante los próximos dos años.

Se trata de la operación “más rápida y de mayor envergadura jamás realizada en materia de adquisición y suministro de vacunas”, y está enmarcada dentro del plan del Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra la covid-19 (Mecanismo COVAX), en el que está registrado Colombia.



Según los plazos comunicados a Unicef por 28 fabricantes con centros de producción en diez países, el periodo comprendido entre el desarrollo y la producción de las vacunas podría constituir “uno de los avances científicos y de fabricación más rápidos de la historia”.



Las inversiones para afrontar la producción de dosis a gran escala dependerán del éxito de los ensayos clínicos, la disponibilidad de acuerdos de adquisición anticipados, la confirmación de los fondos y la mejora de las vías de registro y regulación, de acuerdo con los fabricantes.



En colaboración con el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Unicef coordinará los esfuerzos para obtener y distribuir dosis para 92 países de ingresos bajos y medianos bajos, con el apoyo del compromiso anticipado de mercado del COVAX y las reservas para emergencias humanitarias.



Unicef ayudará también a obtener vacunas a ochenta países de ingresos más altos que ya han mostrado su intención de participar en el Mecanismo COVAX de la Alianza Mundial para las Vacunas (GAVI), financiando estas con sus propios presupuestos públicos.



“Se trata de una alianza entre los gobiernos, los fabricantes y los asociados multilaterales en la que todos debemos poner de nuestra parte para continuar la batalla decisiva contra la pandemia de COVID-19”, aseguró Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF.



El siguiente paso será asegurar que los países que financiarán la vacuna por sí mismos confirmen su participación en el Mecanismo COVAX antes del 18 de septiembre, lo que permitirá promover inversiones tempranas para aumentar las capacidades de fabricación a gran escala a través de acuerdos de adquisición anticipados.



UNIDAD DE SALUD

