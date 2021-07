¿Si tuve Guillain-Barré y me vacuno con Janssen, me puede repetir?

A raíz de la advertencia de la FDA que vincula la vacuna de Janssen con el síndrome de Guillain Barré (SGB), sin que exista una relación causal directa y después de aclarar que los beneficios de esta vacuna son infinitamente superiores a los potenciales riesgos, han llegado algunas preguntas referentes a este tema.



En esta oportunidad, se registra la enviada por Rodrigo C.: ¿Tuve Guillain Barré, si me aplican la vacuna de Janssen, me puede repetir?



Jesús Hernán Rodríguez, jefe de Neurología de la Universidad del Rosario, dice que lo primero que hay que aclarar es que no existen estudios que relacionen directamente la vacuna de Johnson & Johnson con el Síndrome de Guillain Barré.



De hecho, insiste el neurólogo en que la advertencia de la FDA se hizo sobre el hallazgo de menos de 100 casos de este cuadro clínico en casi 13 millones de dosis aplicadas, lo que define un potencial riesgo infinitamente bajo. De ahí que no hay razones para contraindicar la aplicación de este producto.



Con respecto a la pregunta, dice Rodríguez, que el Síndrome de Guillain Barré (SGB), raramente repite y en caso de que se presente (que es en una proporción absolutamente menor), es necesario descartar otras patologías, antes de confirmar dicho diagnóstico.



En ese sentido, agrega el especialista, no existe ningún estudio, ni muestras de evidencia científica que la vacuna pueda acelerar la repetición del síndrome por lo antes expuesto.



En síntesis, no existen contraindicaciones específicas que impidan que los pacientes con antecedente de SGB, se puedan vacunar con esta o con cualquier vacuna.



