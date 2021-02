'El país tiene la capacidad para vacunar a 100.000 personas diarias'

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, habló con EL TIEMPO sobre el proceso de vacunación en el país y cómo se seguirá desarrollando.



Le sugerimos: Enviarán 45.000 vacunas chinas al Amazonas y a la frontera con Brasil



De igual forma, explica su perspectiva respecto a aquellos que dicen no querer vacunarse en contra del covid-19, entre otros temas.

¿Cuáles fueron las razones que podrían explicar por qué el país no tuvo vacunas antes?



El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social comenzó las negociaciones de las vacunas desde julio del año pasado, con acercamientos con las farmacéuticas y revisando los primeros resultados de las investigaciones y ensayos clínicos realizados para tomar decisiones basadas en la evidencia.



A partir de ese momento se fue avanzando, creando la Instancia Asesora y teniendo diálogos y acuerdos de confidencialidad con diferentes farmacéuticas que presentaban las candidatas a vacunas más avanzadas y con las mejores opciones para el país al cumplir los requisitos de seguridad y eficacia.



Lea también: Se han aplicado 21.307 dosis de vacuna en Colombia; 4.476 casos más



De esta manera el Gobierno Nacional optó por no comprar a riesgo, sino prefiriendo tener un portafolio de vacunas que le garantizaran seguridad y eficacia con evidencia científica; como también no tener el riesgo de un incumplimiento que afecte el proceso de inmunización una vez iniciado.



Fue así que desde el mecanismo multilateral Covax, se suscribió acuerdo por 20 millones de dosis el 30 de octubre de 2020. Mientras tanto el 16 de diciembre se firmó el contrato con AstraZeneca por 10 millones de dosis y el 17 de diciembre con Pfizer por la misma cantidad.



El 30 de diciembre de 2020, Colombia y Janssen acordaron nueve millones de vacunas; y ya mas recientemente, el pasado 29 de enero se alcanzaron acuerdos con Moderna para adquirir 10 millones de dosis para 5 millones de personas, y con Sinovac para adquirir 2.5 millones de dosis para 1.250.000 personas.



Con esto, Colombia logró garantizar la vacunación para su población priorizada con 61.5 millones de dosis para 35.250.000 millones de personas, antes de finalizar enero de 2021.



El Gobierno anterior, fue muy duro con las farmacéuticas: control de precios de medicamentos, declaratoria de interés público a un medicamento... ¿Usted cree que la industria nos castigó?



El control de precios de medicamentos es una política de que ha tenido continuidad en este Gobierno garantizando el principio de equidad y buscando reducir los costos de los medicamentos para beneficio de la ciudadanía y ahorros al sistema de salud.



Dicha política poco tiene que ver en las negociaciones con las farmacéuticas para el acceso a las vacunas contra el covid-19, en donde se tienen en cuenta otro tipo de criterios como por ejemplo la producción mundial, la demanda de los biológicos por parte de otros países, la disponibilidad, la logística, las fechas de entrega, entre otras variables.



Sin duda, toda esta negociación ha sido anómala para todos los países. Salir a comprar un producto que en la práctica no existe debe producir un gran temor a ser acusado de detrimento patrimonial. ¿Cree que su equipo se demoró blindándose ante posibles demandas?



Si bien es importante proteger el patrimonio público, en este caso los recursos de todos los colombianos, una segunda variable a tener en cuenta es la salud pública.

Como indicaba anteriormente, Colombia compró bajo la modalidad de tener un portafolio de vacunas que garantizaran seguridad y eficacia para la población.



Además: Una sola dosis de vacuna de Pfizer sería 85 % eficaz contra covid-19



Recordemos que cuando estamos hablando de vacunas, lo que buscamos para el caso puntual del covid-19 es reducir la mortalidad, la incidencia de casos graves y el contagio, entonces es muy importante tener los mejores biológicos porque se trata de la salud de nuestra población.



¿Frente a Sputnik V hubo consideraciones políticas que impidieron iniciar más tempranamente esa negociación?



La vacuna rusa también ha estado sobre la mesa de negociación e incluso hay un acuerdo de confidencialidad con los productores de esta vacuna. Por lo pronto estamos a la espera que nos informen fechas de entregas para poder tomar una decisión entre esta vacuna u otras que hay en el mercado.



Hay una sutil idea que unas vacunas son mejores que otras, tanto qué hay gente que pregunta si puede elegir entre ellas. ¿Qué dice al respecto?



La Organización Mundial de la Salud -OMS ha establecido un estándar mínimo de efectividad que es del 50% y por encima de ese margen hemos adquirido las diferentes vacunas.



Entonces lo que debe reconocer la gente es que todas las vacunas que hemos comprado son segura y eficaces, que no hay una vacuna mejor que otra porque todas garantizan el objetivo de reducir la mortalidad, reducir la incidencia de casos grabes y el fin último que es reducir el contagio.



Hay aseguradas 61,5 millones de dosis, ¿se van a comprar más?



Sí, seguimos en negociaciones para garantizar el suministro necesario para inmunizar al 70 % de nuestra población.



¿Existe alguna estrategia específica para blindar este proceso de corruptela, politiquería y para castigar a quienes aprovechen las vacunas para sacar provechos indebidos?



Sí, tenemos el Decreto 109 de 2021 que respalda el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19. De esta manera desde la normatividad protegemos este Plan que incluso ha sido declarado de interés nacional en salud pública por el Gobierno Nacional.



También contamos con el concurso de la Superintendencia Nacional de Salud y la participación de la Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo para la vigilancia y control del proceso de vacunación.



¿Hay forma de prevenir el abuso de la tutela para saltarse la fila en la vacunación, sin afectar el derecho de quienes si merecen ser priorizados a través de este mecanismo?



Reconocemos que la tutela es un derecho constitucional otorgado a todos los colombianos, y la respetamos, sin embargo, hacemos el llamado a la ciudadanía a tener en cuentas las etapas y fases de priorización definidas, y que como primer objetivo busca reducir la mortalidad y la incidencia de casos graves en la población con mayor riesgo, como son nuestros adultos mayores, trabajadores de la salud y personas con comorbilidades.



Además: AstraZeneca radicó ante Invima solicitud de aprobación para su vacuna



Cualquier persona que considere que tiene el derecho a estar en una fase específica dadas sus condiciones de riesgo o salud, puede postularse a través de Mi Vacuna para que la EPS consulte su caso y de ser considerado, ser tenido en cuenta en una fase inicial o específica de la vacunación.



Si el ciudadano que presento la postulación insiste en su desacuerdo con la respuesta dada por la entidad responsable del aseguramiento, podrá presentar ante la instancia de revisión de las secretarías de salud departamentales y distritales o las entidades que hagan sus veces, la solicitud para nueva verificación de su postulación; y una vez evaluada la petición, la instancia revisora informará a la entidad responsable del aseguramiento y al Ministerio de salud las decisiones tomadas.



¿Cómo enfrentan desde el ministerio el activismo en contra de las vacunas?



En Colombia la población tiene un aprecio muy especial por el Programa Ampliado de Inmunización -PAI, el cual desde hace 40 años viene vacunando a la población contra 26 enfermedades a través de 21 biológicos. Entonces esta experiencia, el respaldo que tiene el programa y la recepción que tiene la población para vacunar a los niños todos los años, nos permite tener un escenario favorable en el actual proceso.



Para aquellos que aún tienen dudas de la vacunación contra el covid-19 los invitamos a informarse de fuentes oficiales, desde el Ministerio de Salad hemos venido constantemente informando a la población de las ventajas de la vacunación con expertos y tenemos también la evidencia de las vacunas ya aplicadas en el mundo, sin ningún efecto grave o mortal reportado.



La vacunación recae en gran parte en alcaldes y gobernadores, ¿cómo ve su compromiso con esta tarea?



Hemos adelantado ya tres Puesto de Mando Unificados Nacionales previo al inicio de la vacunación y hemos venido adelantando en los diferentes territorios una lista de verificación de capacidades, encontrando que en la mayoría están preparados para la vacunación y en otros donde hay que hacer ajustes, se hacen las respectivas recomendaciones.



De esta manera podemos hacer el balance de que Colombia está lista para iniciar la vacunación, y que esta primera fase servirá para afinar capacidades para la segunda fase.



¿Y el de las EPS?



Las EPS han tenido un especial compromiso en toda la pandemia, aumentaron sus capacidades en Unidades de Cuidados Intensivos -UCI, identificaron la importancia de hacer teleconsultas, telemedicina y telesalud, aumentaron la capacidad de pruebas cuando se les requirió y se adecuaron a los protocolos de bioseguridad para la prestación de servicios.



Ahora en la preparación para la vacunación han sido igualmente receptivos y tienen el compromiso de trabajar armónicamente con los entes territoriales.



¿Según lo planeado cuál será el promedio diario de vacunación en el país?



Con la capacidad instalada que tiene el país podemos vacunar a 100 mil personas diarias, evidentemente esas fortalezas se van a ir aumentando en la medida que se incorpore más personal capacitado y los departamentos y distritos adelanten los procesos de contratación del talento humano en salud.



Vacunar a más de 35 millones de colombianos es un hecho inédito. ¿Tiene un Plan B si este número no se alcanza?



El Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 tiene la característica de no ser cerrado, es decir, se puede ajustar a las circunstancias, a la nueva evidencia científica o incluso a las eventualidades.



De interés: Rusia reconoce que no tiene capacidad para cubrir demanda de Sputnik V



El covid-19 nos enseñó que todo puede cambiar de manera repentina y el Gobierno Nacional demostró poder responder a la contingencia, así que podemos tener confianza.



¿Los otros 15 millones de colombianos -el 30 por ciento que resta- se van a vacunar?



La evidencia científica lo irá diciendo, por lo pronto sabemos que nuestra población priorizada se puede vacunar con total confianza y seguridad. Si alcanzamos nuestra inmunidad de rebaño, el restante no priorizado estará protegido.



El plan depende del ritmo de suministro de vacunas por parte de las farmacéuticas, ¿cómo ve esto para el país?



Le agradezco esa pregunta porque justamente nuestra estrategia de portafolio nos permite responder ante la posibilidad de un incumplimiento, ya que podríamos continuar el Plan con otra vacuna de las ya adquiridas. Por eso la importancia de tener una oferta de biológicos tan amplia para los colombianos.



¿Cuándo se podrán adquirir vacunas contra el covid-19 de manera comercial?



Por lo pronto las farmacéuticas sólo le están vendiendo a gobiernos centrales, sin embargo, en el Plan dejamos abierta esta posibilidad para que en un momento dado puedan entrar y fortalecer el Plan, pero siempre bajo los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social como son el uso del PAIWEB, entre otros criterios.



¿Cómo descartarán a los que ya tuvieron covid-19? ¿Voluntariamente?



Con la información reportada por las EPS.



Si un ciudadano desiste de ser vacunado, ¿qué pasa con esa vacuna? ¿Se queda en ese hospital?



Se continúa con el proceso con la población citada a vacunación sin desaprovechamiento de la vacuna. Recordemos que son 35 millones de ciudadanos a vacunar.



¿Qué le dice a la gente que no se quiere vacunar?



Que la vacunación no es solo un acto individual, sino también y principalmente colectivo. Al vacunarnos protegemos a nuestra familia, amigos, compañeros y a toda la sociedad. De manera que es muy importante reconocer que la vacunación es un propósito nacional para poder salir adelante frente al covid-19.



¿Qué más les dice a los colombianos que lo único que esperan es salir de esta contingencia y retomar sus vidas con normalidad?



Justamente la vacunación nos permitirá recuperar la vida social que hemos perdido a causa del covid-19, podremos reactivar la productividad económica, se reducirán las ocupaciones en las UCI con lo que se podrán atender otros eventos de salud pública, los niños podrán ir a las escuelas en las condiciones previas a la pandemia, entre otros tantos beneficios.



¿Como médico y ministro, cómo se siente con todo esto que le ha tocado manejar?



Tengo la anécdota de que cuando estaba cursando mi doctorado, en una ocasión se planteó la posibilidad de una pandemia mundial y cómo se enfrentaría. En ese momento nunca me imaginé que me tocaría asumir como ministro de salud de mi país tal escenario, con decisiones tan difíciles como un adoptar un aislamiento preventivo obligatorio nacional o reportar diariamente fallecimientos y nuevos contagios.



Tras haber superado los primeros 11 meses de la pandemia, siento esperanza porque no hay sólo una vacuna, sino varias. Colombia tiene la garantía de la vacunación de su población y se que vamos a pasar la página de la pandemia.



¿Usted cuándo se va a vacunar?



Tengo 62 años, así que me toca en la etapa 2 de la fase 1.



Carlos Francisco Fernández

Editor Unidad de Salud EL TIEMPO