Nuevo estudio reafirma la efectividad de la vacuna de Sinovac

Un estudio realizado en Chile entre el 2 de febrero al 1 de mayo de 2021 y que incluyó aproximadamente a 10,2 millones de personas demostró que entre quienes estaban completamente inmunizadas con la vacuna de Sinovac la efectividad de la vacuna ajustada fue del 65,9% para la prevención de covid-19.



El análisis publicado en New England Journal of Medicine (NEJM) agrega que el biológico también tiene una efectividad del 87,5% para la prevención de hospitalización, del 90,3% para la prevención del ingreso en la UCI, y del 86,3% para la prevención de la muerte relacionada con covid-19.



Lo anterior ratifica en la práctica que la vacuna de origen chino es altamente útil en el control de la pandemia.



Sinovac es una vacuna creada a partir de virus inactivos; el virus crece en la célula y luego se inactiva con reactivos químicos, siendo este un virus de inoculación, el sistema inmunológico lo reconoce y produce anticuerpos; para este proceso se cultivan lotes completos de coronavirus.



Esta vacuna utiliza uno de los sistemas más clásicos de la historia para la fabricación de una vacuna, el cual se ha demostrado que es bastante seguro.



Además, la vacuna no solo considera la proteína Spike como otros desarrollos, sino que también utiliza un virus completo pero inactivo, dando una gran ventaja en este sentido la cual sería que la vacuna no solo tiene información sobre la proteína S, sino también sobre otros antígenos como las proteínas que interactúan con el material genético y los antígenos de la matriz que también forman el virus.



Por otra parte, según el Ministerio de Salud y Protección Social, esta vacuna se aplica en dos dosis, su temperatura de almacenamiento es de 2°C a 8°C.