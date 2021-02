Estudio confirma efectividad del 94% de vacuna anticovid de Pfizer

La vacuna del laboratorio Pfizer es eficaz en un 94 por ciento contra los casos con síntomas de covid-19, según un amplio estudio realizado en Israel y publicado este miércoles en la revista especializada New England Journal of Medicine. Esta mañana llegó a Colombia el segundo lote de vacunas de esta farmacéutica.



La vacuna del laboratorio Pfizer es eficaz en un 94% contra los casos con síntomas de covid-19, según un amplio estudio realizado en Israel y publicado este miércoles en la revista especializada New England Journal of Medicine.



"Se trata de la primera prueba validada por pares de la eficacia de una vacuna en las condiciones del mundo real", declaró Ben Reis, uno de los coautores del estudio. Hasta ahora, la eficacia de la vacuna se había demostrado mediante ensayos clínicos realizados con miles de personas, pero no en condiciones reales, que implican una mayor variedad de individuos y comportamientos, y desafíos logísticos como el mantenimiento de la cadena de frío.



El nuevo estudio se llevó a cabo con los datos de cerca de 1,2 millones de personas atendidas en uno de los mayores organismos de salud de Israel, Clalit Health Services, entre el 20 de diciembre de 2020 y el 1 de febrero de 2021.



En ese periodo, la variante británica del coronavirus circulaba ampliamente por el país, lo que vuelve aún más interesantes los resultados del estudio. Unas 600.000 personas que recibieron la vacuna fueron comparadas de forma muy rigurosa con unas 600.000 que no fueron vacunadas y que presentaban unas características muy similares en cuanto a edad, sexo, comorbilidad y lugares de residencia.

Hace varios días, el Gobierno Nacional había anunciado la llegada del segundo lote de vacunas Pfizer. Las dosis llegaron este miércoles y hacen parte de la primera fase de vacunación. Foto: Cortesía

Estudiando esos dos grupos, los autores muestran que la vacunación redujo en un 94% los casos con síntomas de covid-19, en un 92% los casos más grave de la enfermedad, y en un 87% las hospitalizaciones.



Esos porcentajes se obtuvieron al menos siete días después de la segunda inyección de la vacuna de Pfizer. Pero también "se observó un efecto bastante importante antes incluso de la segunda dosis", dijo Noam Barda, uno de los dos autores principales del estudio.



La primera dosis logró una eficacia del 57% para los casos de covid con síntomas y del 62% en los casos graves, indicó. La vacuna también demostró una eficacia del 72% para impedir las muertes por coronavirus tras la primera dosis, pero el bajo número de fallecidos en el estudio hace que ese resultado sea menos fiable.



La eficacia fue relativamente constante para todos los grupos etarios, "incluidas las personas de más de 70 años", precisó Reis. Sin embargo, "tenemos indicaciones de que, para las personas con muchas enfermedades (previas), la vacuna funciona levemente peor", señaló. El estudio señala, asimismo, una eficacia del 92% contra la posibilidad de ser infectado.

Un dato crucial ya que, si se confirma, podría indicar que las personas vacunadas ya no podrán transmitir el virus. Los propios autores piden, sin embargo, considerar esos datos con cautela. "Este estudio no puede garantizar que hayamos detectado todas las infecciones asintomáticas", advirtió Barda.



Sobre esta vacuna hay que decir que fue aprobada por primera vez en el mundo el 2 de diciembre. Sucedió en el Reino Unido, que la autorizó para dar inicio desde entonces a la inmunización masiva de de su población en riesgo, como respuesta farmacológica a la pandemia.



Hacia las 5:05 de la mañana de este miércoles 24 de febrero, aterrizó en el Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá, el avión operado por DHL DAE 1305, procedente de Bélgica, que trajo las 50.310 dosis de la vacuna de Pfizer, las cuales fueron anunciadas por el Ministerio de Salud en días pasados.

Un trabajador de la salud prepara una jeringa con una dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech en el Hospital Villa Scassi en Génova, Italia, 05 de enero de 2021. Foto: Efe

¿Cómo funciona?

Pfizer y BioNTech utilizan una plataforma genética en la cual toman un fragmento del ARNm (ácido ribonucleico del virus) y lo recubren con una grasa (lípido) para introducirlo en el cuerpo humano y enseñarle al sistema inmunológico a conocer el coronavirus y combatirlo. El fragmento de ARN no produce infección sino que es solo una parte del virus que se elabora de manera sintética.



En concreto, al entrar en las células lleva el mensaje para que en su interior se produzca la proteína de la espícula S del nuevo coronavirus. Dicha proteína es identificada por las defensas como un elemento extraño y hace que el sistema inmunológico elabore anticuerpos y células activas para atacarlas. Estas defensas quedan en la memoria y cuando el coronavirus verdadero llega al organismo ya existen herramientas biológicas para impedir que se multiplique.

¿Cómo se aprobó tan rápidamente?

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) en Reino Unido explicó que el análisis de la vacuna se fundamentó en todas las normas internacionales que existen para el efecto y según dijo su directora, June Raine, para ganar tiempo trabajaron “equipos separados en paralelo”, “día y noche”, con fines de semana incluidos, en los diferentes aspectos, sin esperar a que uno terminara antes de comenzar el otro. En pocas palabras, no se saltaron ninguna etapa sino que se sobrepusieron unas con otras para avanzar con mayor rapidez.

