El laboratorio estadounidense Pfizer anunció este martes resultados positivos en bebés de los ensayos de una vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VSR), responsable de la bronquiolitis, administrada a las madres durante el embarazo.



Según los resultados de esta prueba de fase 3, se encontró que la vacuna tiene una efectividad en torno al 82% en la prevención de casos graves en los primeros tres meses de vida, y cerca de 69% en los seis meses siguientes.



Sin embargo, el ensayo revela que la vacuna no reduce los casos leves de forma "estadísticamente significativa", aunque las pruebas muestran cierta eficacia clínica, indicó el laboratorio.



En base a estos resultados, que no han sido revisados por científicos independientes, Pfizer planea pedir la autorización de la vacuna para mujeres embarazadas hacia final de año en Estados Unidos y luego en otros países.



La bronquiolitis es una enfermedad respiratoria común y altamente contagiosa, especialmente en bebés de 2 a 8 meses de edad, que causa tos y dificultad para respirar. La mayoría de las veces, la enfermedad es leve. Pero puede requerir llevar al bebé a la sala de emergencias o incluso su hospitalización.



Pfizer estima que alrededor de 102.000 niños mueren de RSV cada año en todo el mundo, la mitad de ellos menores de seis meses. Sanofi y AstraZeneca obtuvieron en septiembre una opinión favorable del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos para nirsevimab, que protege a los lactantes de la circulación del virus.



Llamada Beyfortus, se diferencia de las vacunas que utilizan tecnologías tradicionales porque es un anticuerpo monoclonal, es decir, desarrollado en el laboratorio, y confiere la llamada inmunidad pasiva al lactante con una sola dosis. La Comisión Europea aún no autorizó su comercialización.

