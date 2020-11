Pfizer dice que su vacuna contra el coronavirus da protección de 90 %

La farmacéutica estadounidense Pfizer y la firma alemana BioNTech han reportado este lunes que los estudios de su vacuna contra el covid-19 muestran una eficacia superior al 90 % en los participantes sin evidencias previas de infección, según los resultados preliminares (sin revisión de pares) de su ensayo de fase III, la última etapa antes de pedir formalmente su homologación.

En otras palabras, esta vacuna previno más del 90 por ciento de las infecciones en un estudio de decenas de miles de voluntarios y es el avance científico más alentador hasta ahora en la batalla contra el coronavirus.



Este nivel de eficacia se logró siete días después de la segunda dosis, es decir, 28 días después del inicio de la vacunación, que tiene dos dosis, aunque ambas compañías advierten que la eficacia final podría variar a medida que avance el estudio, según recoge un comunicado conjunto.



(Lea también: OMS dice que humedad puede ser factor de alto contagio de covid-19)



Las firmas añaden que en esta fase tres del estudio no se ha reportado ningún problema de seguridad, por lo que el organismo independiente que supervisa los ensayos ha recomendado recoger información adicional, que será analizada con las autoridades reguladoras.



"Los primeros resultados de la fase 3 de nuestro ensayo de vacuna contra el covid-19 proveen las pruebas iniciales de la capacidad de nuestra vacuna para prevenir" esta enfermedad, dijo el presidente de Pfizer, Albert Bourla.



"Hemos dado un paso importante y estamos más cerca de proveer a los ciudadanos del mundo" esta vacuna, tan "necesaria para contribuir a acabar con esta crisis sanitaria mundial", añadió.



(Tal vez le interese: La OMS se pronuncia sobre la mutación del coronavirus en Dinamarca)



Basándose en proyecciones, ambas empresas afirmaron que prevén suministrar 50 millones de dosis en el mundo en 2020 y hasta 1.300 millones en 2021. De confirmarse estos resultados con la revisión de pares y una evaluación independiente, Pfizer y BioNTech podrían solicitar una autorización de uso de emergencia de los reguladores.



Con la efectividad de las primeras vacunas se esperaba que esta estuviera en el rango del 60 al 70 por ciento, y por eso "más del 90 por ciento es extraordinario", dijo el director ejecutivo de BioNTech, Ugur Sahin.



En todo caso, hay que señalar algunas limitaciones de este proyecto de vacuna. Por ahora, hay pocos detalles disponibles sobre la eficacia en subgrupos clave, como los ancianos. Esos análisis no se han realizado. Y no se sabe si la vacuna previene las formas graves del covid-19, ya que ninguno de los participantes que recibieron dosis en esta ronda de análisis tuvo complicaciones, dijo Gruber.



(Consulte: 80 % de los colombianos teme que la pandemia no sea controlada)

UNIDAD DE SALUD