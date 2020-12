Con la BNT162b2 se inicia la era de las vacunas contra la covid-19

BNT162b2. Ese es el nombre que se le dio al proyecto de la primera vacuna que se aplicará masivamente en el mundo occidental para prevenir la infección con el nuevo coronavirus. Fue desarrollada por las compañías farmacéuticas Pfizer (Estados Unidos) y BioNTech (Alemania), tiene una eficacia por encima del 90 por ciento y recibió ayer la aprobación de las autoridades británicas para comenzar a luchar contra la pandemia en el marco farmacológico.

El anuncio lo dio el Ministerio de Sanidad del Reino Unido al revelar que la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) de ese país dio el visto bueno al producto tras analizar los resultados preliminares de los ensayos de fase III, que incluyeron a decenas de miles de personas en el planeta.



“La aprobación sigue a meses de rigurosos ensayos clínicos y un exhaustivo análisis sobre los datos por parte de los expertos de la MHRA, que concluyeron que la vacuna cumple con los estrictos niveles de seguridad, calidad y efectividad”, señaló un comunicado divulgado por el Ministerio de Sanidad.



Se trata de un hecho histórico, según reconoce el infectólogo Carlos Álvarez, si se tiene en cuenta que su investigación, desarrollo, producción y aprobación se dio en menos de un año desde que China notificó a finales del 2019 los primeros casos detectados de la neumonía que luego se denominó covid-19.



En este tiempo, el mundo ha registrado casi 64 millones de infecciones y cerca 1,5 millones de muertes por covid-19. El Reino Unido en particular es uno de los países más afectados por la pandemia. Sus cifras dictan casi 59.000 fallecimientos confirmados y una reactivación de la epidemia en pleno invierno.



Álvarez agrega que este anuncio es el inicio de una era en la que progresivamente se irán confirmando las aprobaciones de otros proyectos de vacunas que pretenden ayudar a ponerle fin a la pandemia.



Pero más allá de lo simbólico, lo cierto es que desde la próxima semana el Reino Unido comenzará con un programa de vacunación en el que piensa inmunizar a 20 millones de personas (el 35 por ciento de su población) con dosis doble del fármaco.



Lo que no ha trascendido es la forma como se garantizará la logística que requiere esta vacuna, pues debe conservarse a -70 grados centígrados. Sin embargo, se sabe que la farmacéutica cuenta ya con contenedores especiales para llevar las dosis en buenas condiciones hasta los sitios de dispensación; lo mismo que las empresas de transporte aéreo y terrestre que movilizarán el producto han realizado adaptaciones necesarias.



Si bien la agencia regulatoria inglesa dio el primer paso, la misma solicitud para la aplicación de emergencia hace tránsito ante la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), las cuales deben pronunciarse en los próximos días.



La logística que implementará Reino Unido

La vacunación en el Reino Unido estará dirigida a las poblaciones más vulnerables, mayores de 65 años, y empleados de primera línea en hospitales. Se contempla que las primeras 400.000 personas reciban, con 21 días de diferencia, dos inyecciones.



En la primera etapa, el proceso de vacunación estará controlado por el Servicio Nacional de Salud, pero contaría con el apoyo de las fuerzas militares para la logística y distribución de cargamentos de vacunas. En un segundo nivel, se instalarán seis megacentros de vacunación; dos de los cuales incluyen dos hipódromos con capacidad para recibir hasta 130.000 personas cada uno. En un tercer nivel, las vacunas se “normalizarán” en los centros de atención médica local.

Sobre la vacuna

La BNT162b2 utiliza una técnica inédita en la que una plataforma genética toma un fragmento del ARNm (ácido ribonucleico del virus) y lo recubre con una grasa (lípido) para introducirlo en el cuerpo humano y enseñarle al sistema inmunológico a conocer el coronavirus y combatirlo. El fragmento de ARN no produce infección sino que es solo una parte del virus que se elabora de manera sintética, explica el infectólogo Carlos Pérez.



En concreto, al entrar en las células lleva el mensaje para que en su interior se produzca la proteína de la espícula S del nuevo coronavirus. Dicha proteína es identificada por las defensas como un elemento extraño y hace que el sistema inmunológico elabore anticuerpos y células activas para atacarlas. Estas defensas quedan en la memoria y cuando el coronavirus verdadero llega al organismo ya existen herramientas biológicas para impedir que se multiplique.



A nivel experimental, la vacuna tuvo una eficacia del 94,5 por ciento, sin efectos adversos de gravedad, y se requieren dos dosis para su acción plena.



Aunque Pfizer anunció que está en la capacidad de fabricar 1.300 millones de dosis antes de finalizar el 2021, lo que podría aumentarse si se asocia con otras, se sabe que por ahora los primeros en recibirla será la población de más riesgo en Inglaterra. La compañía asegura que Estados Unidos ya reservó más de 100 millones de dosis; la Unión Europea, otras 300 millones y Colombia negocia la compra de 10 millones. Por lo pronto no se ha confirmado en el portafolio del mecanismo COVAX.



Si bien estos anuncios son promisorios, la salubrista Elizabeth Beltrán indica que la pandemia aún sigue en curso. De hecho, la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que cuando empiece el proceso de vacunación en el que al principio se inmunizará solo a los grupos de riesgo, se espera que bajen las cifras globales de muertos, pero no las de contagios.



“La vacuna será otra herramienta más que tenemos para detener la transmisión, pero no será el fin del virus”, dijo la directora de la OMS para covid-19, María Van Kerkhove.



El infectólogo Carlos Álvarez agrega que entre otras cosas aún desconoce la duración de la inmunidad de la vacuna y las aplicaciones masivas tardarán meses en algunos países. Y por eso insiste en que medidas como el uso correcto del tapabocas, el lavado de manos y la distancia física siguen siendo la mejor vacuna.

UNIDAD DE SALUD