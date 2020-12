Lo que se sabe sobre la llegada de la vacuna de Oxford a Colombia

El Ministerio de Hacienda dispuso de más de $281.766’200.000 -más o menos 82 millones de dólares- a través del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) para comprar la vacuna contra el covid-19 desarrollada por Astrazeneca y la Universidad de Oxford, de acuerdo con la resolución 2461 de esa cartera, conocida por EL TIEMPO.

Y aunque en el documento no se detalla el número de dosis que se podrían llegar a comprar una vez se cierre el acuerdo, se trata de la segunda vacuna a la que espera llegar al país en medio de las negociaciones directas que está teniendo con diferentes farmacéuticas.



Hace dos semanas, se conoció que Colombia estaba alistando 437.188'800.000 pesos -más de 123 millones de dólares- para adquirir 10 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer y Biontech, la misma que ya está siendo aplicada en países como Reino Unido y Estados Unidos.



Cabe aclarar que las resoluciones descritas para adquirir las vacunas de Oxford-AstraZeneca y Pfizer/BioNTech lo que hacen es destinar recursos específicos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y a su turno al Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) a través del Ministerio de Hacienda, una vez el Comité Asesor de Vacunas Covid da el visto bueno.



Esto no significa que sea un cierre directo de la compra, pero tal como le dijeron a este diario fuentes cercanas a estos procesos, tener estos recursos disponibles es clave en las negociaciones con los laboratorios porque le da solidez al país en medio de una demanda mundial por estas vacunas.



Sobre la vacuna de Oxford y Astrazeneca

La vacuna AZD1222 contra el covid-19 desarrollada por la universidad y el laboratorio británicos es una de las más avanzadas del mundo. La semana pasada, de hecho, la revista The Lancet publicó los resultados preliminares de la fase 3 de las pruebas clínicas y confirmó que este fármaco tiene unos niveles de seguridad aceptables y es eficaz.



En concreto, se analizó un grupo pre-específico en el Reino Unido y Brasil con 11.636 sujetos y otro de 23.745 individuos en el Reino Unido, Brasil y Sudáfrica que añadió datos de seguridad.



El equipo de Oxford constató que su vacuna, administrada en dos dosis (preparatoria y de refuerzo), es efectiva en una media del 70 por ciento, si bien la variación en la cantidad de cada dosis incide en el resultado. Así, cuando se administra media dosis seguida de una dosis completa, el nivel de eficacia de la vacuna asciende al 90 por ciento y desciende al 62 por ciento cuando los voluntarios reciben dos dosis enteras del preparado.



Entre las 23.745 personas inmunizadas, solo tres en un periodo medio de 3,4 meses experimentaron "efectos adversos serios" que podrían ser atribuidos a la vacuna, aunque todos se han recuperado o están recuperándose y siguen participando en las pruebas clínicas, explicaron los expertos de Oxford en un comunicado.



Sin embargo, la eficacia de la vacuna no se pudo evaluar en grupos de mayor edad porque no había suficientes contagios, según los datos. Debido a que los adultos mayores fueron reclutados para los estudios después que los más jóvenes, han tenido menos tiempo para que se acumulen casos en esos grupos de edad y así medir una señal de eficacia.



Esta vacuna, valga recordar, aun no ha sido aprobada por autoridades sanitarias ni locales ni regionales y los resultados de sus ensayos de fase III hacen fila para ser analizados junto a los de la farmacéutica Moderna.



¿Cómo funciona?

La AZD1222 ha sido elaborada a partir de la modificación genética de un virus común de resfriado que afecta a chimpancés, pero que no causa enfermedades en humanos y es capaz de expresar la proteína S del SARS-CoV-2, el coronavirus que provoca la covid-19.



En esencia, esta vacuna está basada en la plataforma vectorial- viral que utiliza un virus de diseño para transportar genes del coronavirus y producir reacciones de defensa en el cuerpo. En este caso se ha tomado un adenovirus de chimpancé llamado ChAvOx1, que al probarse en humanos ha resultado efectivo en términos de protección en personas mayores de 18 años.



Este proyecto tiene la gran ventaja de utilizar una tecnología más tradicional que sus competidoras, lo que la hace menos costosa y más fácil de almacenar y transportar, ya que no necesita ser conservada a muy baja temperatura: se puede guardar al menos seis meses refrigerada entre 2ºC y 8ºC, precisó el equipo británico.

Otros datos

Estados Unidos le otorgó al proyecto 1200 millones de dólares, con lo que separó 300 millones de dosis, en caso de ser aprobada. En el mismo sentido la Unión Europea hizo acuerdos por 14 millones de dosis y algunos países a través de estrategias colectivas, también han hecho negociaciones. Brasil, que participó en los estudios, reservó 210 millones de dosis de esta vacuna; Chile, 14,4 millones; y Panamá, 1 millón, entre otros.

